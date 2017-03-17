В Delivery Club появились тематические подборки ресторанов

Сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил новую опцию — подборки ресторанов. Пользователи сервиса на Android и iOS могут быстро найти подходящее заведение, которое соответствует их предпочтениям, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

Подборки Delivery Club — это списки ресторанов, объединенных по ключевому параметру: кухня, скорость доставки, минимальный чек и так далее. Подавляющее большинство пользователей заказывают еду со смартфонов и планшетов, поэтому новый сервис запущен, в первую очередь, в мобильных приложениях. Ежедневно через Delivery Club делают порядка 20 тыс. заказов, причем 72%, по данным сервиса, именно с мобильных устройств.

«Раньше пользователь мог видеть только те рестораны, которые находятся рядом с ним. А что-то конкретное, например, бургеры или постное меню, приходилось искать вручную, — пояснил Андрей Лукашевич, управляющий директор Delivery Club. — Теперь, благодаря подборкам, поиск станет гораздо проще — каждый сможет быстро найти любимое блюдо или открыть для себя новое заведение».

На данный момент в мобильном приложении представлен ряд тематических подборок, который будет постоянно расширяться. Для тех, кто следит за тенденциями в ресторанной жизни, созданы списки «В тренде» — модные рестораны с интеллектуальной и творческой публикой и «Модный фастфуд» — экспертный выбор ресторанов быстрого питания от Delivery Club.

Для тех, кто с нетерпением ждет обеда, сформирована подборка «Доставка Delivery Club Express»: в ней перечислены все рестораны с гарантированной доставкой Delivery Club в течение 45 минут и скидкой 250 рублей на любой заказ по промо-коду FAST250. Также сэкономить можно, выбрав ресторан из подборки «HOT50» (рестораны, где до 19 марта действует скидка 50%).

Для мясоедов есть подборка «Сочные бургеры», а для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост — подборка «Постное меню».