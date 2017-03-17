В Московской области открыт электронный читальный зал Президентской библиотеки

В Московской области открылся еще один удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки. Церемония состоялась в Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке в городе Дмитрове, сообщили CNews в Президентской библиотеке.

Открытие удаленного электронного читального зала обеспечит оперативный доступ ко всему фонду Президентской библиотеки, который на сегодняшний день насчитывает более 500 тыс. единиц хранения: цифровых копий опубликованных изданий и архивных документов, аудио- и видеозаписей, авторефератов диссертаций и других материалов, отражающих многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Среди материалов фонда немало электронных копий книг и документов, раскрывающих историю Московской области. С ними можно ознакомиться в одноименной коллекции, представляющей отдельные аспекты жизни в Московской губернии с древних времен до начала XX века. Среди редких и особо ценных документов — историческое и топографическое описание городов Московской губернии с их уездами и карта Московской губернии, которая датируется 1913 г.

Сотрудничество Президентской библиотеки с правительством Московской области развивается на протяжении многих лет. 21 ноября 2011 г. было подписано соглашение, в рамках которого библиотека и органы власти этого региона ведут партнерскую деятельность. Одним из ключевых направлений работы является развитие региональной сети центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки. На сегодняшний день на территории Московской области открыто 18 удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки.