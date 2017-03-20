«Лаборатория Касперского» поможет защитить детей от опасных групп «ВКонтакте»

В продукте для защиты детей Kaspersky Safe Kids появилась новая функция по мониторингу групп и пабликов ребенка во «ВКонтакте», рассказали CNews в «Лаборатория Касперского». Таким образом компания рассчитывает помочь родителям быть в курсе того, состоит ли их ребенок в потенциально опасных группах в этой социальной сети.

Для того чтобы узнать, в каких группах состоит ребенок, нужно подключить его профиль «ВКонтакте» на портале My Kaspersky — далее система будет автоматически один или два раза в сутки проверять все группы, в которых состоит ребенок, и предупреждать, если среди них окажутся подозрительные. Отчет можно будет увидеть на портале My Kaspersky. Таким образом родители будут оперативно узнавать обо всех изменениях, пояснили в компании.

Система осуществляет мониторинг всех групп ребенка на предмет наличия в них потенциально опасного контента. Защитное решение выдает предупреждение в случае, если в группах обсуждаются такие темы, как наркотики, алкоголь, жестокость, насилие, порно, суицид, оружие и т.п. Кроме того, система информирует родителя и в том случае, если ребенок решит присоединиться к так называемым «впискам» — популярным сейчас группам о домашних вечеринках, участвовать в которых, в ряде случаев, может любой желающий.

Согласно статистике «Лаборатории Касперского», почти 70% интернет-активностей российских детей приходится на средства онлайн-коммуникации, и социальные сети составляют львиную долю такого общения.

«Социальные сети, разумеется, не являются абсолютным злом для детей. Напротив, это естественное продолжение общения и взаимодействия со сверстниками и особый способ познания мира. Однако в силу своей неопытности дети отнюдь не всегда понимают, что некоторые их действия в соцсетях могут повлечь за собой негативные последствия. Незнакомцы в “друзьях”, излишняя откровенность, открытый доступ к личным данным, присоединение к сомнительным пабликам и группам — все это может угрожать психологическому комфорту и физической безопасности ребенка, — рассказала Дарья Лосева, эксперт по детской интернет-безопасности «Лаборатории Касперского». — Основная задача родителей — научить ребенка, с кем можно общаться через социальные сети, а с кем общение может быть потенциально опасным. В этом случае специализированные программы, такие как Kaspersky Safe Kids, не только становятся своеобразной страховкой детей в цифровом мире, но и помогают старшему поколению вовремя распознать потенциальную угрозу».

Решение Kaspersky Safe Kids совместимо со всеми популярными операционными системами. Программа помогает родителям быть в курсе, что ребенок делает в интернете и сколько времени он там проводит, а также дает возможность получать оповещения о звонках и SMS на смартфоне ребенка и определять его текущее местонахождение благодаря функции геолокации. Помимо технических средств защиты, решение также содержит подборку советов психолога, которые помогают родителям понимать причины того или иного поведения детей и адекватно оценивать степень риска для них.