МТС запустила сеть LTE в Беломорске и Пряже

Компания МТС, телекоммуникационный оператор в России, объявила об очередном расширении сети «четвертого поколения» в республике Карелия. Возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом МТС на «голосовых» частотах получили жители Беломорска и Пряжи, где в совокупности проживает порядка 13,5 тыс. жителей, при этом в поселке Пряжа компания запустила сеть 4G первой из операторов, сообщили CNews в МТС. Теперь услуги передачи данных в сетях 4G МТС стали доступны более чем 70% населения республики.

Высокоскоростной мобильный интернет МТС с возможность передачи данных на скорости до 75 Мбит/с стал доступен жителям столицы Карелии в конце 2014 г. В 2015 г. число базовых станций, поддерживающих работу в сети «четвертого поколения», выросло почти в 3 раза, а доступ к 4G МТС получили жители Валаама и Сегежи.

С 2016 г. предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых «голосовых частотах», LTE-1800. Этот диапазон позволяет разворачивать сети в минимальные сроки, потому что для покрытия территории требуется меньшее число базовых станций, указали в МТС. Кроме того, из-за лучших проникающих способностей сигнала увеличивается охват покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах и иных городских постройках. Стандарт LTE-1800 поддерживает подавляющее большинство моделей LTE-устройств различных производителей, в том числе Apple, Samsung, HTC, Huawei, LG, Nokia, ZTE и др. За счет фокуса на развитии сетей LTE-1800, в 2016 г. интернет 4G МТС появился еще в 13 населенных пунктах региона: Медвежьегорске, Пудоже, Чалне, Мелиоративном, Заозерье, Кондопоге, Костомукше, Сортавале, Кеми, Олонце, Лахденпохье, Деревянном и Уе.