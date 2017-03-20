Райффайзенбанк запустил интернет-сервис по возврату налогов

Теперь вернуть часть уплаченного налога можно в интернет-банке «Райффайзен-Онлайн» с помощью налогового консультанта. Об этом говорится в заявлении Райффайзенбанка.

В «Райффайзен-Онлайн» клиенты могут заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, которая необходима для подачи заявления в налоговую службу. Это можно сделать самостоятельно, интернет-банк предзаполнит все поля формы. Либо клиенты могут обратиться за помощью к налоговому консультанту, которого предоставляет партнер банка по проекту «Налогия». Консультант ответит на все вопросы по форме и документам. Кроме того, ему можно полностью передать подготовку декларации.

После того как документы будут готовы, клиенту остается обратиться в Федеральную налоговую службу за вычетом. Это также можно сделать самостоятельно или с помощью «Налогии». Средства будут перечислены на карту Райффайзенбанка.

«Мы делаем “Райффайзен-Онлайн” единым окном для проведения максимального количества бытовых финансовых операций, с которыми клиенты сталкиваются каждый день — от оплаты квартиры и интернета до налогов и кредитов, — заявила Наталия Масарская, руководитель электронного бизнеса Райффайзенбанка. — Из-за необходимости тратить много времени и нервов возврат налогов непопулярен у наших граждан, но это хорошая возможность компенсировать часть расходов на платную медицину или обучение, причем суммы значительные. Теперь это без проблем можно сделать в “Райффайзен-Онлайн”».

У партнера банка можно заказать услугу «Все под ключ», в рамках которой «Налогия» полностью оформит декларацию и подаст заявление в налоговую службу.