«Транстелеком» запустил техподдержку клиентов через Viber и Telegram

Компания «Транстелеком» (ТТК) запустила техподдержку пользователей через мессенджеры Viber и Telegram. Теперь задать вопрос о работе домашнего интернета или телевидения от ТТК и получить быстрый ответ от специалиста можно в одном из сервисов мгновенного обмена сообщениями. В тестовом режиме услуга запущена в макрорегионах Центр, Кавказ, Урал и Север, а до конца марта станет доступна абонентам оператора по всей стране, сообщили CNews в ТТК.

Так, узнать баланс, уточнить тарифный план, оставить заявку на подключение или оказание какой-либо услуги теперь можно в Viber паблик аккаунте ТТК и чат-боте @TTKcompany_bot в Telegram. Общение со специалистами ТТК происходит круглосуточно в режиме реального времени, время ответа специалиста — не более двух минут.

Согласно аналитическим данным J’son & Partners Consulting, в России мобильными сервисами обмена сообщениями пользуются 50-60 млн человек. При этом Viber предпочитают 61% пользователей. Мессенджеры позволяют обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и голосовым, фото- или видеоконтентом. Абоненты ТТК могут сопроводить свой вопрос скриншотом экрана или фотоснимком, а специалисты колл-центра оперативно помогут в его решении.

«Клиент для “Транстелекома” всегда стоит в центре внимания, и мы хотим всегда быть на связи там, где ему удобно. Новый канал коммуникации позволит абонентам не только оперативно получать информационную поддержку, но и решать технические сложности и вопросы оплаты. Новый сервис с начала года уже опробовали абоненты ТТК в Ростове-на-Дону и Таганроге, и число обращений через мессенджеры с каждым днем растет», — отметил советник президента по развитию бизнеса на массовом рынке компании «Транстелеком» Алексей Назаров.

Помимо мессенджеров, абоненты компании могут пообщаться со специалистами ТТК, позвонив в контакт-центр или оставив сообщение в социальных сетях. Также произвести оплату, переключить тариф и произвести другие доступные операции можно в собственном личном кабинете на сайте компании ttk.ru.