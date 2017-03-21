«Ланит-Интеграция» будет внедрять новый «Яндекс.Браузер» для организаций

Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») стала партнером «Яндекса» и будет устанавливать и настраивать под нужды заказчика спецверсию «Яндекс.Браузера» для организаций, выпущенную в марте 2017 г. Благодаря новому браузеру сотрудники компании-заказчика получат безопасный и быстрый доступ к информации, ресурсам и приложениям как в интранете, так и в интернете, сообщили CNews в «Ланите».

Большинство компаний, использующих собственные портальные решения и веб-приложения, сталкиваются с несовместимостью своих программных решений и различных браузеров, установленных на компьютерах сотрудников. Специалисты «Ланит-Интеграции» предлагают интегрировать «Яндекс.Браузер» во внутренние системы организации, установить нужные расширения, например, для проверки электронной подписи на веб-страницах, и оформить браузер в корпоративных цветах компании. Пользователям больше не придется переходить по дюжине ссылок, чтобы найти нужную информацию в корпоративном файловом хранилище, забронировать переговорные комнаты, пролистать свежие пресс-релизы компании, просмотреть меню в столовой.

Чтобы каждый отдел мог работать со своим набором приложений и сервисов, специалисты «Ланит-Интеграции» адаптируют браузер: стандартизированная начальная страница с корпоративным фоном открывает доступ к кастомизированному табло для быстрого перехода к профессиональным и тематическим сайтам для определенных отделов.

Многие задачи и проекты требуют непрерывной работы — необходимо постоянно отслеживать обновления, следить за перепиской, поэтому браузер синхронизируют с устройствами пользователей.

Бизнес-версия «Яндекс.Браузера» включает в себя технологию Protect, которая защищает пароли и банковские данные от кражи, предупреждает о мошеннических сайтах и проверяет загружаемые файлы на наличие вирусов. Браузер также блокирует опасную рекламу, шифрует публичный Wi-Fi и ускоряет открытие страниц и видео с помощью режима «Турбо».

«Ланит-Интеграция» совместно с «Яндексом» будет не только адаптировать браузер под задачи заказчика, но и поддерживать после внедрения.