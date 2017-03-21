Viber: российская аудитория мессенджера превысила 80 млн зарегистрированных пользователей

Viber объявила о том, что в начале марта 2017 года аудитория приложения в России достигла 82 млн зарегистрированных пользователей – это примерно треть от суммарного числа абонентов крупнейших операторов связи в России.

В течение года в России наблюдался существенный рост популярности приложения Viber. В сентябре 2016 года в Viber было зарегистрировано 70 млн жителей страны, к концу года – уже 76 млн, а 2 марта 2017 года этот показатель превысил 82 млн. В 2017 году были зафиксированы экстремально высокие темпы прироста аудитории Viber в России в день: так, 17 февраля к сервису присоединились 73 тыс. человек, а 18 февраля – еще 90 тыс.

Больше всего российских пользователей Viber проживает в таких регионах как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область, Самарская область и Краснодарский край.

За последние полгода пользователи Viber стали более активны в приложении: они отправили на 26% больше сообщений в групповых чатах и совершили почти на 40% больше видеозвонков, а количество активных пользователей за день увеличилось на 10%. Наиболее популярными функциями приложения стали текстовые сообщения, отправка фотографий и стикеров. Кроме того, более 66% активных пользователей Viber за последний месяц совершали звонки, около 28% – общались в групповых чатах, и каждый второй – отправлял хотя бы один стикер.

Многие российские компании воспользовались новой платформой Viber для бизнеса – паблик аккаунтами. Одной из ее наиболее популярных возможностей стали чат-боты. В частности, боты для общения с клиентами в приложении используют журнал Glamour, оператор связи Теле2, компания Яндекс и др.

Всплески пользовательской активности традиционно отмечаются в праздничные дни – на Новый год, Рождество, Старый Новый год, Крещение, День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта, Пасху, 9 мая и 1 сентября.

Аудиторию Viber в крупных городах России на 58% составляют женщины и на 42% – мужчины.

И мобильной и десктопной версией мессенджера больше пользуются обладатели операционной системы Android, их число составляет около 69% от общего количества активных пользователей, доля iOS составляет - 23%. В 89% случаев интерфейс устройств, через которые пользователи в России заходят в Viber, – русскоязычный.

«Мы рады видеть, что наша аудитория в России высоко оценивает функционал Viber и положительно воспринимает представленные за последний год новинки. Мы постоянно работаем над приложением и в будущем продолжим развивать его инновационный функционал для конечных пользователей. Кроме того, мы планируем органично внедрять в него полезные эффективные инструменты для бизнеса, не нарушая при этом пользовательский опыт», – отметил Евгений Рощупкин, глава Viber в России и странах СНГ.