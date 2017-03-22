«Эттон» примет участие в аукционе на автоматизацию Всероссийского детского центра «Орленок»

«Эттон», резидент Иннополиса, объявила об участии в аукционе на разработку и сопровождение порталов «Конкурсный отбор детей» и «Электронное портфолио» для Всероссийского детского центра «Орленок».

«Орленок» - один из крупнейших пионерских детских центров в России, куда приезжают подростки со всех регионов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. На его территории базируется семь лагерей, которые одновременно могут разместить до 3500 детей. Для модернизации работ и автоматизации части работ детский центр проводит аукцион на создание и сопровождение порталов.

Портал «Конкурсный отбор детей» предназначен для расчета итогового рейтинга кандидатов в лагеря «Орленока». Основой нового ресурса станет автоматизированная рейтинговая система распределения и реализации путевок. Второй портал, «Электронное Портфолио», должен обеспечивать работу с информационно-методическим материалами индивидуального и группового обучения, воспитания и развития детей в детском центре. Основой ресурса станет единая информационная система хранения данных о сотрудниках и подразделениях, детях, и реализуемых образовательных программах в Орленке.

Опыт компании «Эттон» в создании масштабных проектов, использование современных технологий и разработка собственных информационных систем позволит комплексно подойти к решению задач и предоставить заказчику оптимальное предложение по реализации работ.