«Мегафон» подключил к интернету 7 сельхозпредприятий «АгроЭко»

«Мегафон» и «АгроЭко» объявили о расширении телеком-партнерства. Как рассказали CNews в компании, оператор подключил к широкополосному интернет-доступу ещё 7 сельхозпредприятий на территории 6 районов региона.

«АгроЭко» сотрудничает с «Мегафоном» с 2011 года: оператор по спецтарифам предоставляет холдингу услуги корпоративной голосовой связи, мобильного и фиксированного интернет-соединения. Сегодня компании продолжают развивать телеком-партнёрство, внедряя инновационные сервисы для эффективного управления современным агрохозяйствами, расположенными в отдалённых сельских районах Воронежской области.

Ранее «Мегафон» предоставил ШПД-инфраструктуру для масштабной системы видеоконтроля на современных свинокомплексах («Краснянский», «Петровский», «Новокриушанский», «Нижняя Каменка», «Верхняя Тишанка») в Новохопёрском, Павловском, Калачеевском, Таловском и других районах региона. В 2017 году в проект включены ещё 7 крупных производственных площадок заказчика, в том числе «Бутурлиновский», «Новохоперский», «Мечетский», «Октябрьский», «Меловатский» и другие предприятия «АгроЭко».

«В агробизнесе всё отчётливее прослеживается тренд контроля всех технологических этапов производства, а также стремление к оптимизации трудозатрат. Для этого сектора экономики мы разработали инновационные M2M/IoT-решения, которые помогают значительно экономить, - сказал Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «Мегафон». - Сегодня уже все 25 сельхозпредприятий «АгроЭко» в Воронежской области объединены с центральным офисом в Воронеже нашими фиксированными каналами связи на стабильной скорости 15 Мбит/с., и мы продолжаем прорабатывать возможности дальнейшего расширения сотрудничества».