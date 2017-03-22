Заработала российская платформа Mr.Freedom24 для покупки ценных бумаг в Telegram

Интернет-сервис по продаже биржевых акций Freedom24.ru запустил своего бота — Mr.Freedom24. Бот позволяет моментально покупать и продавать акции на бирже, сообщили CNews в Freedom24.ru. Бот Mr.Freedom24 — полноценная платформа для покупки акций, работающая в мессенджере Telegram. Она представляет собой интуитивный сервис для совершения сделок на биржах, пополнения счета и изучения графиков акций.

Покупка и продажа акций доступна в часы работы бирж: Московской биржи (10.00-18.45) — российские акции и Санкт-Петербургской биржи (10.00-23.00) — американские акции. Также бот транслирует новости, аналитику и ежедневные обзоры. При этом телеграм-бот, в отличие от мобильных приложений, не потребляет большого объема трафика, подчеркнули в Freedom24.ru.

«Раньше для торговли на бирже требовалась установка сложных и тяжелых торговых программ. Мы же продолжаем расширять линейку сервисов для начинающих. Бот Mr.Freedom24 позволяет отправлять заявки на покупку-продажу акций прямо из Telegram, и справиться с его интерфейсом сможет каждый, — рассказал Дмитрий Панченко, основатель интернет-сервиса Freedom24.ru. — Оказывается, можно уложить набор необходимой информации для инвестиций не только в десяток таблиц, но и в сообщения мессенджера. И “скролить” прямо в Telegram информацию, по нашим ощущениям, тоже довольно удобно».

По словам представителей сервиса, бот постоянно обучается новым командам и даже понимает юмор — его можно попросить «купить Цукерберга», «купить империю Грефа» или просто написать — «империя Сечина».

Чтобы начать торговать акциями, нужно пройти по ссылке https://telegram.me/Freedom24_bot или https://telegram.me/Mr_Freedom24_bot. А можно найти @Freedom24_bot или @Mr_Freedom24_bot в Telegram.