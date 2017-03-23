«1С-Рарус» создала сайт для «Стройменеджмент Холдинг»

«1С-Рарус» объявила о завершении создания нового сайта на платформе «1С-Битрикс» для компании «Стройменеджмент Холдинг». Современный и строгий дизайн, удобная навигация и максимальная информативность — главные характеристики ресурса. Интерактивная карта демонстрирует географию присутствия и контакты филиалов компании по всей России. Клиентам и партнерам теперь доступна важная для сотрудничества информация.

Олег Александрович Демченко, директор по управлению персоналом и организационному развитию «Стройменеджмент Холдинг», сказал: «Наша компания — одна из самых стабильных и надежных в области сервисных услуг нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации. Сегодня «Стройменеджмент Холдинг» работает в крупнейших нефтегазоносных регионах Восточной и Западной Сибири. Мы оказываем сервисные услуги по строительству буровых установок любого типа сложности и транспортировке оборудования на значительные расстояния в регионах с тяжелыми климатическими условиями. Наш корпоративный сайт, на котором мы рассказываем о наиболее значимых вехах жизни компании, существует более 12 лет. Здесь любой потенциальный партнер или клиент может познакомиться с историей создания бизнеса, с нашими проектами, написать нам».

В компании поняли, что пришла пора обновить корпоративное лицо в интернете, заодно оптимизировав скорость работы сайта и легкость его администрирования. Была поставлена задача получить сайт с современным и стильным дизайном, который бы выделялся среди аналогичных ресурсов в интернете. В результате запуска совместного проекта с компанией «1С-Рарус» была выбрана платформа «1С-Битрикс».

Весь проект занял около месяца. На первом этапе совместно с командой из «1С-Рарус» было разработано техзадание с основными требованиями к сайту. На следующем этапе были проработаны важные технические возможности, а после финального тестирования сайта команда «1С-Рарус» успешно защитила проект.

Сегодня новый сайт отражает актуальную информацию о компании, ее деятельности, проектах, социальной политике, также создан раздел для пресс-службы. Ресурс выполнен в корпоративных цветах: синем, голубом и белом, имеет стильный и строгий дизайн. Он удобен и комфортен в администрировании, и в то же время максимально прост и не оставляет ненужных вопросов у посетителей.

Теперь каждый пользователь интернета может познакомиться с историей становления компании, узнать о производственных процессах, технологиях и стадиях реализации проектов, быть в курсе последних новостей и открытых вакансиях.