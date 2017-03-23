Assist реализовал функциональность оплаты картой в приложении «МТС Деньги» в Беларуси

Мобильный оператор МТС в Беларуси запустил приложение «МТС Деньги», которое представляет собой многофункциональный платежный инструмент. Теперь в нем появился функционал оплаты с помощью банковской карты через провайдера электронных платежей Assist Belarus – филиал российской группы компаний Assist в Беларуси. Функционал реализован благодаря интеграции в приложение платежного SDK, разработанного Assist.

Сервис «МТС Деньги» включает веб-сайт dengi.mts.by, мобильное приложение для Android и iOS, а также набор USSD-команд. При оплате через любой из этих каналов абонент может воспользоваться денежными средствами как на балансе телефона, так и на банковской карте.

Списание с банковской карты происходит после подтверждения со стороны абонента. Ввод данных карты, необходимых для оплаты, требуется только один раз, в дальнейшем платеж осуществляется в одно нажатие.

С помощью сервиса «МТС Деньги» клиенты белорусских онлайн-магазинов и сервисов теперь могут быстро и удобно оплачивать услуги ЕРИП («АИС Расчет»). Представители компании отмечают, что «МТС Деньги» уже успели завоевать свою аудиторию, а с появлением возможности оплаты банковской картой ожидается еще больший интерес к таким платежам.

«Мы рады предлагать инновационные решения, которые развивают рынок в целом. Наши абоненты первыми в Беларуси могут попробовать «совмещённые» платежи, используя для оплаты услуг ЕРИП два ресурса – баланс мобильного телефона и средства на банковской карточке. Данный функционал доступен в рамках сервиса «МТС Деньги» и на сегодняшний день уникален», – сказал начальник управления бизнес-анализа и развития «Мобильные Телесистемы» Елена Терещенко.

«Упрощение инструментов оплат – общемировой тренд. Банковские карты не теряют актуальности, но теперь их данные могут быть один раз введены пользователем в приложении, чтобы впоследствии платежи совершались в одно нажатие. Возможность оплачивать услуги связи, штрафы, товары и многое другое с помощью единого платежного инструмента становится все более востребованной», – отметил директор Assist Belarus Вячеслав Сенин.

Провайдер электронных платежей Assist Belarus и оператор связи МТС сотрудничают уже более трех лет. Компании совместно реализовали ряд онлайн-сервисов, позволяющих пополнить баланс телефона, оплатить интернет-услуги, приобрести товары в интернет-магазине shop.mts.by и др.

На начало марта 2017 г. через приложение «МТС Деньги» можно оплатить услуги компаний Белтелеком, Атлант Телеком, itv.by, а также коммунальные услуги, товары интернет-магазинов, услуги сайтов объявлений, игровых, букмекерских, билетных, туристических, медицинских, образовательных, информационных и прочих сервисов.