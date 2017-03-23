В Международный день театра на «Яндекс.Афише» состоится распродажа билетов в театры со скидками

27 марта, в Международный день театра, на «Яндекс.Афише» можно будет купить билеты во множество российских театров со скидкой от 25 до 90%.

Распродажа театральных билетов состоится в рамках акции «Театр.Go», которую придумала компания Radario. Акция проходит с 2014 года. Её цель — привлечь больше зрителей в театр и сделать его более доступным.

Билеты со скидкой — её точный размер зависит от театра и спектакля — появятся на «Яндекс.Афише» в полночь с 26 на 27 марта. Акция продлится сутки. В ней участвуют 145 театров и театральных площадок, включая БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге, театр имени Маяковского и Театр.doc в Москве и Свердловский академический театр драмы в Екатеринбурге — всего 26 городов.

Репертуар театров, участвующих в акции, очень широк и включает как классические постановки, так и экспериментальные антрепризы. По акции также можно будет приобрести билеты на музыкальные и кукольные спектакли, мюзиклы, оперу и балет, а также на некоторые концерты — например, в Римско-католическом кафедральном соборе в Москве или Филармонии джазовой музыки в Питере.

Чтобы купить билет, достаточно зайти на «Афишу» и выбрать театр и спектакль. Определиться с выбором помогут отзывы других зрителей и рецензии. Для многих площадок доступна схема зала — на ней отмечены доступные места и указаны их цены. Оплатить билет — он электронный, так что вы получите его по почте — можно банковской картой, «Яндекс.Деньгами» или со счёта мобильного телефона.