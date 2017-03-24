Приложение «АстроСофт» для Skype for Business позволяет сохранять историю переписки

Компания «АстроСофт», разработчик и поставщик ПО, объявила о создании дополнения Historage для Skype for Business, позволяющего сохранять историю переписки прямо в окне диалога.

Как рассказали CNews в «АстроСофт», до сих пор у бизнес-мессенджера отсутствовало сквозное сохранение истории переписки с контактом. Historage запускается вместе с Skype for Business и работает в фоновом режиме, позволяя просматривать всю переписку.

«Среди пользователей Skype for Business функция “История переписки” является одной из самых ожидаемых, если судить по отзывам, опубликованным на форуме Skype for Business, и, тем не менее, до сих пор не реализованной. Мы просто сделали то, что действительно было востребовано пользователями, — отметил Павел Локтев, заместитель директора департамента продвижения и маркетинга компании «АстроСофт». — В наших планах — дальнейшее развитие продукта. Сейчас Historage показывает историю, которая формируется с момента установки приложения. Мы планируем сделать так, чтобы Historage позволил просматривать и историю переписки с контактом, существующую до установки нашего приложения».

«АстроСофт» является партнёром Microsoft и уже в течение нескольких лет разрабатывает решения на платформе Skype for Business / Microsoft Lync.