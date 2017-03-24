Сервис «Google Авиабилеты» запустил продажи билетов на скоростные поезда
Альтернативное решение пользователям «Google Авиабилеты» предложила компания УФС, технологический партнер железнодорожных перевозчиков. Благодаря стратегическому партнерству двух сервисов путешественники смогут получать больше предложений и выбирать удобный для себя вид путешествия — поездом или самолетом. Как рассказали CNews в УФС, ключевая цель сотрудничества — оптимизировать систему планирования и организации путешествий для своих клиентов.
«Высокоскоростное ЖД-сообщение пользуется большой популярностью за границей и постепенно набирает обороты в России. Все больше людей начинают выбирать скоростные поезда вместо самолетов. Это происходит по разным причинам — кто-то хочет сэкономить, а кто-то элементарно боится летать», — отметил генеральный директор компании УФС Алексей Астанин.
Теперь пользователи сервиса по поиску авиабилетов Google смогут просматривать предложения не только авиационных, но и железнодорожных перевозчиков
УФС стал первым консолидатором, предложившим пользователям Google возможность онлайн-бронирования железнодорожных билетов в России. Теперь пассажиры со всего мира смогут покупать билеты на российские скоростные поезда так же, как билеты железных дорог Германии, Италии, Испании и Японии.