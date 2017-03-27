Интернет-пользователи смогут задать вопросы московским властям через сервис Ответы Mail.Ru

Команда мэра Москвы объявила о начале сотрудничества с Mail.Ru Group, в рамках которого пользователи сервиса Ответы Mail.Ru смогут оперативно получить качественную информацию о тех возможностях, которые дает им город.

Москвичи смогут задать вопросы на самые популярные темы: образование, здравоохранение, ЖКХ, транспорт, афиша культурных событий столицы и другие. Консультант mos.ru подскажет, как оформить ребенка в сад или записаться к врачу, где получить социальную карту москвича или оставить предложение по благоустройству города.

«Мы активно привлекаем к сотрудничеству экспертов из разных областей, чтобы пользователи Ответов Mail.Ru могли получать информацию, что называется, из первых рук. Ежемесячно Ответы посещают 10 млн пользователей из Москвы и Московской области. Благодаря тому, что у команды mos.ru появилось собственное представительство на нашем сервисе, жители смогут быстро получать точные ответы на волнующие их вопросы о жизни в столице», — сказал Алексей Сергеев, заместитель вице-президента Mail.Ru Group по стратегическим продуктам.

«Мы стремимся делать жизнь в городе удобной, в том числе максимально упростить взаимодействие жителей с органами государственной власти, — отметил Евгений Козлов, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. — Проект с Mail.Ru Group является пилотным. Это основа для живого диалога с москвичами в режиме онлайн, к которому мы стремимся. По регламенту сервиса Ответы Mail.Ru время ответа на вопрос составляет 24 часа, но мы намеренно повысили планку и поставили себе задачу реагировать в течение трех-четырех часов».

Задать вопросы консультантам Правительства Москвы напрямую можно здесь.