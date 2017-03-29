iVengo Mobile увеличила выручку по итогам 2016 года в 2,5 раза

Группа компаний Vengo Group, специализирующаяся на мобильных технологиях и объединяющая активы в сфере digital-рекламы, мобильных платежей, маркетинговых исследований, телемедицины, m-commerce и др., подвела итоги деятельности в 2016 г. Выручка российской премиальной мобильной сети (iVengo Mobile) превысила 100 млн руб. за 2016 г., это более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2015 г., сообщили CNews в Vengo Group.

Более 80% выручки приходится на медийные размещения рекламы крупных брендов напрямую или через сетевые рекламные агентства. Основным продуктом мобильной сети является полноэкранная реклама на мобильных версиях сайтов известных изданий, а также в мобильных приложениях. За 2016 г. более 200 рекламодателей провело более 700 рекламных кампаний в iVengo Mobile. В прошлом году компания вышла на рынки Казахстана и Белоруссии.

Как отметили в Vengo Group, рынок мобильной рекламы в России продолжает расти. Его объем по экспертным оценкам уже достиг 23-25 млрд руб. (+70%, YoY), что составляет порядка 8% от всего рынка рекламы в РФ, таким образом он уже больше радио (5%) и сопоставим с долей расходов на прессу (8%) и скоро опередит рынок наружной рекламы (10%), считают в компании.

Рост рынка обусловлен постоянно растущим количеством смартфонов и планшетов на руках российских пользователей. Согласно Mediascope, эксклюзивная мобильная аудитория (то есть пользователи, выходящие в интернет только с помощью мобильных устройств) в России в 2016 г. составила более 16 млн человек. Кроме того, рекламодатели начинают больше тратить на мобильную рекламу, перераспределяя бюджеты с других медиа.

«Мы ежегодно наблюдаем увеличение интереса к мобильной рекламе, что сказывается на увеличении среднего чека. Сейчас средняя рекламная кампания в нашей сети обходится крупному рекламодателю примерно в 500 тыс. руб., это примерно двухнедельный флайт. Для сравнения, два года назад эта сумма была в пределах 100-150 тысяч рублей», — рассказал Игорь Ерёмин, генеральный директор iVengo Mobile.

В планах компании — в течение трех лет нарастить годовую выручку до уровня 500 млн руб. При этом, по словам основателей, компания находится в поиске инвестиций для быстрого масштабирования технологии на других рынках, выкупа инвентаря, а также для разработки новых ИТ-продуктов, в частности, мобильного премиум-программатика.

По информации Vengo Group, сейчас технологиями мобильной сети пользуются СМИ и издательские дома, среди которых Rambler & Co, Hearst Shkulev (Elle, Maxim, Marie Claire, Starhit и др.), «Ведомости», Life, «Первый канал», СТС, «Московский комсомолец», ЮТВ и др.