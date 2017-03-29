Ringier Axel Springer Media AG покупает оператора рекрутинговых сайтов CV Keskus OÜ у HeadHunter

Группа компаний HeadHunter, игрок рынка интернет-рекрутмента, объявила о продаже 100% доли в CV Keskus OÜ, операторе сайтов по поиску работы и сотрудников Эстонии (cvkeskus.ee), Латвии (cvmarket.lv) и Литвы (cvmarket.lt), европейскому медиахолдингу Ringier Axel Springer Media AG. Об этом говорится в заявлении HeadHunter, поступившем в редакцию CNews.

Компания CV Keskus OÜ была основана в Эстонии в 2000 г., а в 2004 г. вышла на рынки Латвии и Литвы. В 2007 г. компанию приобрела группа компаний HeadHunter. Месячная аудитория сайтов CV Keskus OÜ достигла 1,8 млн уникальных посетителей в месяц (источник: Google Analytics, февраль 2017). На них ежемесячно доступно более 6 тыс. вакансий, а база активных резюме соискателей достигла 1 млн. Повилас Китра, в течение 10 лет занимавший управленческие должности в компании, а последние 3 года руководивший бизнесом, продолжит выполнять свои обязанности на этом посту.

«Мы впечатлены ростом бизнеса CV Keskus OÜ в последние годы. HeadHunter создает современные HR Digital-решения, и CV Keskus OÜ в этом направлении достигли отличных результатов, — заявил Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter (Россия). — Однако сейчас мы должны сконцентрировать ресурсы на ключевых для нас рынках. Мы убеждены, что опыт и ресурсы холдинга Ringier Axel Springer Media AG позволят компании CV Keskus OÜ, к которой мы очень привязаны, продолжить показывать впечатляющую динамику роста бизнеса.

«Выходя на рынок джоб-сайтов Балтийского региона, мы открываем для себя этот стратегически важный и быстрорастущий рынок, — прокомментировал событие Марк Декан, CEO Axel Springer Media AG. — Среди стран Европы страны Балтии одни из самых развитых в цифровом плане. Активный рост ВВП в странах стимулирует развитие и HR-функций в компаниях, что увеличивает спрос на рекрутинговые сервисы и позитивно отражается на рынке джоб-сайтов. В своей работе мы будем опираться на обширный опыт в рекламной индустрии, который есть у нашей компании».