Сервис поиска и бронирования автомобильных трансферов Kiwitaxi начал сотрудничать с Payture

Международная система поиска и бронирования автомобильных трансферов Kiwitaxi и процессинговый центр Payture начали сотрудничать в сфере интернет-эквайринга. Об этом CNews сообщили в Payture.

Kiwitaxi — система бронирования туристических трансферов, представленная в 544 аэропортах и 11 тыс. городов по всему миру. Пользователи сервиса, бронируя трансферы на сайте, выбирают из вариантов частичной или полной предоплаты услуги. С начала 2017 г. процессинг онлайн-платежей осуществляет платежный сервис Payture.

Специфика сотрудничества заключается в широкой географии заказов: Kiwitaxi работает в 88 странах мира. Около 60% заказов обеспечивают российские туристы, выезжающие за рубеж или путешествующие по стране, и примерно 40% — иностранные клиенты из Европы, СНГ, Азии и Америки. Топ-5 стран составляют Испания (12,6% всех иностранных заказов), Франция (7,7%), Германия (5,8%), Италия (5,1%) и Великобритания (4,7%).

Оплата производится на пяти локализованных сайтах на русском, английском, испанском, французском и немецком языках в соответствующих доменных зонах: kiwitaxi.ru, kiwitaxi.com, kiwitaxi.es, kiwitaxi.fr, kiwitaxi.de. Провести предоплату клиент может в одной из трех валют: рублях, евро или долларах.

«Мы рады видеть в числе клиентов стремительно развивающийся сервис Kiwitaxi, который активно осваивает мировой рынок. В свою очередь, Payture уже представлен во всех развитых странах: мы напрямую работаем с банками-эквайерами в СНГ, Европе, Азии, США и Латинской Америке и способны обеспечить бесперебойный прием онлайн-платежей по всему миру, — рассказал Алексей Корнеев, исполнительный директор Payture. — У нас большие планы на это сотрудничество: мы станем для Kiwitaxi партнером при выходе на новые рынки и масштабировании бизнеса».

«Мы довольны сотрудничеством с Payture. Благодаря мультивалютности мы сумели организовать единую точку входа денежного потока со всех типов клиентов. Гибкая кастомизация платежной страницы отвечает всем нашим требованиям, а привлекательные ставки вкупе с удобным зачислением на существующий счет в ЕС определили наш выбор», — отметил Виталий Михайлов, финансовый директор Kiwitaxi.