«Смарт-Софт» предлагает мониторинг соцсетей как метод борьбы с подростковым суицидом

Социальные сети заполонили сообщества, пропагандирующие насилие и суицид среди подростков. Компания «Смарт-Софт», российский разработчик систем информационной безопасности, предлагает взять ситуацию под контроль с помощью функции мониторинга социальных сетей, интегрированной в сетевой экран Traffic Inspector. Решение позволит образовательному учреждению узнать, чем занимаются учащиеся, проводя время в социальных сетях, рассказали CNews в «Смарт-Софт».

«В качестве доступа к интернету школьники и подростки зачастую выбирают доступные в школах и антикафе бесплатные Wi-Fi-сети. Включенный в тарифный пакет трафик заканчивается быстро, и школьники с удовольствием подключаются к открытой точке доступа Wi-Fi. Во-первых — бесплатно, во-вторых — быстро, в-третьих — нередко это единственный способ обновить страничку в социальной сети, отправить сообщение или просмотреть новости в сообществе. И именно это помогает понять весь спектр интернет-интересов подростков», — пояснили в компании.

Разместив в пределах открытой сети сетевой экран, администрация школы или антикафе получит доступ к статистике посещений. Используя сетевой экран Traffic Inspector, образовательные учреждения могут проанализировать интересы ребенка и получить подробную статистику интернет-интересов школьников.

Функция мониторинга за социальными сетями в Traffic Inspector представлена целым разделом. Предусмотрена детальная статистика посещений по периодам: за сутки, за неделю или месяц. На основе количества посещений автоматически формируются топы. Вся необходимая для дальнейшего анализа информация доступна системному администратору: тип страницы, имя сообщества или группы, URL-адрес. Для систематизации полученной информации также предусмотрены инструменты экспорта в виде подробных таблиц.

В целом сетевой экран позволяет понять, какие сообщества посещают школьники, с кем общаются и какими пабликами интересуются. Применять полученную информации можно начиная с аналитики для предотвращения опасных ситуаций и заканчивая созданием стратегических карт развития школьников с учетом их интересов.