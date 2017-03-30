Банк «Авангард» предложил клиентам онлайн-сервис проверки контрагентов «Светофор»

Банк «Авангард» представил новый онлайн-сервис «Светофор», предлагающий клиентам банка проверку контрагентов. Как рассказали CNews в банке, пользователи «Авангард Интернет-банка» теперь могут получать и анализировать актуальные данные о своих партнерах. Сервис автоматической проверки надежности контрагентов «Светофор», разработанный компанией СКБ Контур на базе платформы «Контур.Фокус», встроен в систему дистанционного банковского обслуживания Банка «Авангард».

Сервис анализирует актуальную информацию из открытых официальных источников: ЕГРЮЛ (ЕГРИП), Госкомстата, реестра недобросовестных поставщиков, особых реестров ФНС, ЕФРСБ, базы арбитражных дел и исполнительных производств и др. Предоставляя результаты анализа в карточке контрагента, банк «Авангард» помогает своим клиентам избежать плохой дебиторской задолженности, снизить риск отказа в вычете НДС и повысить осведомленность о партнерах. Сервис подключается клиентам банка бесплатно.

Результаты проверки видны сразу после введения ИНН получателя в платежном документе и показываются в виде цветовых индикаторов — красного, желтого, зеленого, в зависимости от уровня риска. Подробную расшифровку значения сигнала можно увидеть в разделе «Статистика по контрагентам». К примеру, красный индикатор говорит о том, что компания уже прекратила свою деятельность (исключена из ЕГРЮЛ) либо может ее прекратить (в процессе банкротства, ликвидации).

«Для такого крупного банка, как "Авангард", срок введения сервиса в два месяца — рекордный. За этот срок мы не только интегрировали, но и доработали сервис в соответствии с требованиями службы безопасности банка и других подразделений. Так, для "Авангарда" мы впервые реализовали выгрузку карточки контрагента в pdf — до этого пользователь, чтобы получить подробные сведения о компании, переходил по ссылке в "Контур.Фокус". Теперь эта возможность появится и у других наших заказчиков», — сказал Евгений Иванченко, менеджер проектов «СКБ Контур».

«Банк заинтересован в том, чтобы интегрировать в систему ДБО услуги, которые позволят повысить качество обслуживания и расширят потребительский сервис для клиентов. По результатам исследований одна из таких услуг — проверка контрагентов. Мы рады сообщить, что сервисом уже воспользовались более 6 тысяч клиентов, и нами получены положительные отзывы», — отметил Сергей Мокрышев, вице-президент банка «Авангард».