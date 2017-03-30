Как россияне покупают со смартфонов: исследование

«Яндекс.Маркет» и GfK Rus провели опрос среди россиян, которые выбирают товары и делают покупки со смартфонов. Таких людей — примерно треть среди всех, кто покупает в интернете, сообщили CNews в «Яндексе». При этом 92% опрошенных заявили, что почти каждый день заходят в интернет с мобильного из дома.

Как показал опрос, для значительной части этой аудитории шопинг со смартфона — это регулярное ежедневное занятие, даже более популярное, чем игры или просмотр фильмов. 58% респондентов из числа тех, кто выбирал товары со смартфона, заявили, что почти каждый день заходят на сайты или в приложения любимых магазинов.

При выборе товара смартфон используют наравне с компьютером или ноутбуком. Однако для детального выбора и сравнения нескольких моделей компьютеры пока используют чаще. Примечательно, что ищут и покупают товары со смартфонов не только тогда, когда рядом нет ноутбука или десктопного компьютера. 70% опрошенных сказали, что выбирают товары с мобильных и дома. Вне дома так поступают 83% респондентов.

Из тех, кто уже использует смартфон для выбора товара, большинство — 72% — также оформляли заказы с телефона. Причём, как показало исследование, доля тех, кто уже покупал со смартфона, больше среди женщин (75%) и жителей городов среднего размера (77%). Таких людей также больше среди владельцев смартфонов с большим экраном.



Как люди используют смартфон

На этапе выбора товара люди охотнее используют смартфон, чем при оформлении заказа. Чем дороже товар, тем ниже вероятность, что заказывать его будут с мобильного. Например, крупную бытовую технику со смартфона выбирали 47% опрошенных, а заказывали — только 20%. В то же время, продукты со смартфона и выбирали, и заказывали 53% респондентов.



Как ищут и выбирают товары на разных устройствах

Люди чаще оформляют заказ со смартфона в привычных для себя категориях, в которых они часто совершают покупки. Например, женщины заметно больше, чем мужчины, покупают через интернет одежду и косметику. И в этих категориях женщины чаще мужчин покупают со смартфонов.



Как выбирают и покупают товары разных категорий

Более «мужские» категории товаров — это электроника и автозапчасти. В этих категориях мужчины чаще, чем женщины, оформляют заказ со смартфона.



Кто оформляет заказы со смартфона

По данным опроса, 81% интернет-покупателей получали push-уведомления от интернет-магазинов. Чаще всего это были извещения об акциях и специальных предложениях.



Какие товары и как покупают мужчины и женщины

Восприятие уведомлений зависит от их содержания. Сообщения о статусе заказа и доставке покупатели воспринимают позитивно. А вот просьбы оценить магазин или товар вызывают раздражение. Больше половины респондентов заявили, что не хотели бы получать подобные уведомления.