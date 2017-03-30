Siemens и SAP представят решение для интернета вещей в энергетике

Компании Siemens и SAP SE подписали соглашение, по которому SAP получила право на перепродажу EnergyIP, решения Siemens для управления данными счетчиков, во всем мире. Цель этого сотрудничества — реализовать сценарии цифровой трансформации в энергетике и ЖКХ, сообщили CNews в SAP.

Компании по всему миру теперь могут приобрести решение напрямую у SAP, что облегчает доступ к продукту и технической поддержке. Система будет представлена на рынке под названием SAP Meter Data Management от Siemens. Ее выпуск запланирован на второй квартал 2017 г.

В рамках соглашения SAP и Siemens также согласуют дорожные карты разработки, чтобы предложить базу для новых бизнес-моделей в энергетике и будущих игроков энергорынка.

Как отметили в компании, новые бизнес-модели в энергетике сфокусированы на том, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение на рынке, который трансформируется по принципу распределенной генерации. Например, решение SAP и Siemens обрабатывает в режиме реального времени большие объемы данных, сгенерированные миллионами счетчиков и датчиков, подключенных к сети. Это обеспечивает аналитикой всех производителей и потребителей: от крупных электростанций до небольших энергосетей.

«Siemens и SAP давно работают с энергокомпаниями и предприятиями ЖКХ. Наша платформа EnergyIP для приложений интеллектуальной энергосистемы в комбинации с решениями SAP for Utilities позволит охватить практически половину энергокомпаний мира и перейти на качественно новый уровень анализа данных. Так собранная информация станет не просто интересной, но и практически полезной, — указал управляющий директор подразделения Siemens по цифровым энергосетям Томас Циммерманн. — Комплексные цифровые бизнес-сценарии — это ключ к трансформации энергетической системы».

«Наши клиенты получили доступ к совместным разработкам двух вендоров, SAP и Siemens, в области интернета вещей, — заявил глобальный вице-президент подразделения SAP Utilities Генри Бейли. — Получая данные с приборов и счетчиков в режиме реального времени и сравнивая их с данными от физических и юридических лиц, энергокомпании составят полную картину энергопотребления и состояния энергосетей. Можем дать прогноз, что это трансформирует среду, в которой будет работать энергетика в будущем».