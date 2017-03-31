Criteo: Кросс-платформенная коммерция набирает обороты в России

Criteo представила отчет о состоянии кросс-платформенной коммерции за II полугодие 2016 года. Анализ демонстрирует потребительские привычки и прогнозы в отношении коммерции на разных устройствах по всему миру.

В прежние годы отчеты Criteo были сконцентрированы на теме мобильной коммерции. Однако новое исследование доказывает, что ритейлерам следует применять кросс-девайс аналитику для точной оценки намерений и поведения покупателей на их устройствах для достижения рентабельности.

«Выбор в пользу стратегии измерения кросс-девайс – это первоочередная задача для всех ритейлеров в России. Маркетологам необходимо использовать «умный анализ» кросс-девайс для обеспечения надлежащей атрибуции и оптимизации расходов по каналам доставки. В свою очередь, ритейлеры, наладившие непрерывное и персонализированное взаимодействие с пользователями, обеспечат себе конкурентные преимущества», - сказал Эмин Алиев, управляющий директор Criteo в России.

Отныне путь к транзакции будет реализовываться посредством ориентированности на пользователя, а не на устройство. Ориентированность на устройство заключается в том, что традиционная аналитика дает неполную и упрощенную картину. Ведь потребители используют сразу несколько устройств на всех этапах пути совершения покупки – от поиска и просмотра товара до его приобретения. В случае с ориентированностью на пользователя передовая аналитика кросс-девайс способна точно идентифицировать покупателя среди устройств. Более того, она позволяет узнать о его намерениях и поведении на протяжении всего пути совершения покупки.

При использовании кросс-девайс аналитики конверсия вдвое выше, чем при стандартном подходе с ориентацией на устройство. 57% пользователей используют несколько устройств при совершении покупки. При использовании кросс-девайс аналитики среднестатистический путь к совершению покупки на 41% длиннее определяемого с применением «частичного» подхода.

Около четверти онлайн-покупок в России совершается с мобильных устройств. В то время как показатели по смартфонам растут, по планшетам – снижаются. На смартфоны приходится около 14% розничных онлайн-продаж – рост 27% по сравнению с прошлым годом, а доля покупок, сделанных с планшетов, продолжает снижаться.

В России продажи с использованием планшетов и смартфонов резко увеличиваются в выходные дни. В рабочие дни больше всего покупок совершается с помощью десктопов. Уровень оформления заказов со смартфонов и конверсия выросли в годовом выражении в интернет - магазинах на 48% и 32% соответственно. Транзакции, совершенные в России со смартфонов на платформе Android, демонстрируют годовой прирост в 33%, опережая показатель по iOS.

Глобальные тренды в мобильной коммерции таковы. Великобритания лидирует по доле мобильных транзакций (52%) в четвертом квартале 2016 года. В большинстве стран число транзакций в мобильной коммерции напрямую связано с числом владельцев смартфонов. На рынках Австралии, Великобритании и Японии, лидирующих по доле мобильных транзакций, примерно 2/3 онлайн-покупок совершаются с устройств iPhone. Американские потребители тоже предпочитают покупать с iPhone. У ритейлеров через приложения совершается больше транзакций, чем с мобильных устройств. При этом большинство транзакций приходится на устройства на базе iOS.

Сегодня покупатели используют смартфоны как для поиска товаров, так и для их приобретения. 13% всех кросс-девайс транзакций, совершенных с компьютера, начинаются на смартфоне и 50%, совершенных со смартфона, начинаются на компьютере. Независимо от типа устройства, с которого совершается покупка, примерно каждая пятая кросс-девайс транзакция начинается на смартфоне.