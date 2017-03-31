«Лаборатория Касперского» выяснила, во сколько обходится организация DDoS-атак

Эксперты «Лаборатории Касперского» изучили предложения на черном рынке DDoS-услуг и выяснили, что DDoS-атаки сегодня становятся все более недорогим и эффективным инструментом в руках злоумышленника. Себестоимость организации подобной атаки составляет примерно $7 в час, тогда как ущерб достигает тысяч и миллионов долларов, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

«Сегодня организация DDoS-атак по уровню сервиса уже вполне сравнима с обычным бизнесом. Главное отличие состоит в том, что у исполнителя и заказчика нет прямого контакта друг с другом: заказ атаки осуществляется с помощью веб-сервисов, на которых можно выбрать нужную услугу, внести оплату и даже получить отчет о проделанной работе. В некоторых случаях для заказчиков даже предусмотрена система кредитов и бонусов, которые начисляются за каждую приобретенную атаку, — рассказали в компании. — Говоря языком бизнеса, таким образом киберпреступники развивают программы лояльности и клиентский сервис. Из-за подобной простоты и удобства количество регистраций на многих веб-сервисах для организации DDoS измеряется десятками тысяч: правда, стоит учитывать, что эти цифры могут завышаться владельцами сервисов с целью искусственного увеличения популярности ресурса».

Цена DDoS-атаки может варьироваться, в среднем заказчик платит примерно $25 в час. Если учесть, что злоумышленники тратят на организацию атаки с использованием ботнета из 1000 рабочих станций около $7 в час, то чистая прибыль киберпреступников от каждого часа атаки в данном случае составляет около $18.

Как выяснили в «Лаборатории Касперского», на стоимость атаки влияет множество факторов. Например, ее сценарий и источник: так, ботнет из популярных IoT-устройств стоит дешевле, чем ботнет, организованный из серверов. Также имеет значение длительность инцидента и местонахождение заказчика: так, организация DDoS-атаки на англоязычных ресурсах стоит дороже аналогичных предложений на русскоязычных. Помимо этого, большое значение имеют особенности конкретной жертвы. Атаки на государственные сайты, а также на ресурсы, защищаемые от DDoS с помощью специальных решений, стоят в разы дороже, потому что атаковать первые рискованно, а вторые — технически сложно. Например, на одном из преступных сервисов атака на сайт без защиты стоит до $100, а на защищенный ресурс — от $400.

Альтернативным и зачастую более выгодным для преступников сценарием является шантаж: злоумышленники требуют у жертвы выкуп за то, чтобы не начинать DDoS-атаку или прекратить уже идущую. Сумма выкупа может составлять тысячи долларов в биткойнах. При этом вымогателям даже не обязательно обладать ресурсами для атаки, достаточно лишь одного сообщения с угрозой.

«Преступники продолжают активно искать новые, более дешевые способы организации ботнетов и более хитрые сценарии атак, с которыми сложнее справиться защитным решениям, — рассказал Денис Макрушин, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского». — Поэтому пока в Сети есть достаточное количество уязвимых серверов, компьютеров и IoT-устройств, и пока многие компании предпочитают оставаться без защиты от DDoS, рентабельность, частота и сложность таких атак будет лишь расти».

Некоторые преступники не брезгуют, наряду с организацией подобных атак, предоставлять и защиту от них, однако эксперты «Лаборатории Касперского» не рекомендуют пользоваться подобными услугами.