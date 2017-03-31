«Ростелеком» предлагает в Приморье доступ к «облакам» без ограничения скорости

«Ростелеком» объявил о дальнейшем развитии своих облачных сервисов в Приморской крае. Как рассказали CNews в компании, теперь доступ к облачным услугам осуществляется на максимально возможной скорости интернета независимо от их тарифного плана.

Такая возможность автоматически появилась у всех клиентов с 2017 г.

Опция действует при подключении интернета от «Ростелекома» и использовании облачных услуг: «Виртуальный ЦОД», «Новая телефония», «Web-видеоконференция», «ВидеокомфоРТ», «Региональный Wi-Fi Indoor».

«Для загрузки данных в виртуальный центр обработки данных, участия в видеоконференции в режиме онлайн, просмотра статистики по подключениям к Wi-Fi – необходима высокая скорость интернета. Теперь наши абоненты могут не задумываться о своем тарифном плане при работе с «облаком», ведь даже при минимальном тарифе скорость соединения с серверами услуг будет максимальной», – сказал Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала «Ростелекома».