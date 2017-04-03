Блокчейн-платформа для управления личными финансами Wirex завершила ребрендинг

С 1 апреля банковская блокчейн-платформа для управления личными финансами Wirex Limited объявила о завершении ребрендинга и полноценном запуске сайта wirexapp.com и мобильного приложения Wirex.

Как рассказали CNews в Wirex, все клиенты компании получили уведомление 29 марта по электронной почте, указанной при регистрации, об отключении прежнего сайта www.e-coin.io и переключении всех услуг и сервисов на новый сайт wirexapp.com 31 марта.

В частности, пользователям станут доступны: упрощенный процесс обмена биткоинами; оптимизированная стабильность и надежность; дополнительные функции приложения; улучшена работа сайта и службы поддержки; дополнительный пакет языков; свежий дизайн и другое.

«В какой-то момент мы поняли, что для устойчивой эмоциональной связи наших клиентов с услугами Wirex необходимо не только предоставлять качественный сервис и гарантировать его бесперебойную работоспособность, но и выделяться среди других e-coin проектов, — прокомментировал необходимость ребрендинга Дмитрий Лазаричев, один из основателей Wirex Ltd. — Наша команда подошла к этому процессу со всей ответственностью: провела маркетинговое исследование, выявила предпочтения аудитории, на основе которого разработала новую “упаковку”».

Для русскоязычных пользователей компании доступна русифицированная версия сайта wirexapp.com/ru, а также круглосуточная поддержка на русском языке.

«Для использования мобильного приложения пользователям необходимо скачать обновление в Google Play или App Store. Данные для идентификации пользователей на новом сайте и в системе остались неизменными, — пояснил Павел Матвеев, сооснователь Wirex Ltd. — Мы не только поработали над юзабилити сайта, но и улучшили функционал мобильного приложения. Например, появилась возможность купить биткоин в самом приложении».

В марте текущего года платформа Wirex привлекла $3 млн инвестиций от финансового холдинга Японии SBI Group. Потратить средства в компании планировали на дальнейшее развитие, а именно: выход на новые рынки, получение лицензий, оптимизацию алгоритмов безопасности, стабилизацию работоспособности платформы и улучшение клиентского сервиса.