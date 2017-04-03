«Мегафон» в 2 раза расширил магистральный канал на Чукотке

«Мегафон» объявил о завершении работ по расширению магистрального спутникового канала связи в Чукотском автономном округе. Как рассказали CNews в компании, пропускная способность канала была увеличена в 2 раза, что позволило на 30-40% увеличить скорость мобильного доступа в интернет для клиентов оператора, а также существенно повысить надежность работы сети связи на территории округа.

В рамках реализации программы по развитию сети «Мегафон» в Чукотском автономном округе оператор провел расширение магистрального спутникового канала связи. Теперь жители региона могут выходить в интернет с мобильных устройств на более высоких и стабильных скоростях. Средняя скорость передачи данных в сети «Мегафон» на Чукотке выросла на 30-40% и сейчас превышает 1,5 Мбит/с.

«Интернет постоянно развивается, сайты и отдельные страницы в сети становится все более «тяжелыми», - отметила Наталья Стрельникова, директор Магаданского регионального отделения «Мегафона». – В тех же социальных сетях и мессенджерах сегодня большая часть контента, которым обмениваются пользователи, - видеоролики и фотографии. Для того, чтобы комфортно пользоваться всеми возможностями мобильного интернета, нужны и комфортные скорости передачи данных. И мы последовательно работаем над их увеличением и повышением качества связи в целом. Чукотский автономный округ, в силу его удаленности и суровости климата, – один из наиболее сложных регионов для организации связи. Вместе с тем, мы видим огромную востребованность услуг мобильного интернета нашими клиентами на Чукотке. В первые же дни после расширения канала, дата-трафик в 3G-сети «Мегафон» здесь вырос более чем на 50%».

На сегодняшний день более 60% населения Чукотского автономного округа имеют доступ к услугам мобильной связи «Мегафон».