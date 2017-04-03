«Яндекс.Диск» предлагает дополнительные 32 ГБ любителям мобильных фото

«Яндекс» объявил о возможности получить дополнительно 32 ГБ дисковой памяти в облачном хранилище «Яндекс.Диск» для тех, кто готов перенести в него свой мобильный фотоархив. Как рассказали CNews в компании, для этого с 3 апреля по 3 июля 2017 г. необходимо включить автозагрузку в приложении «Яндекс.Диск» для Android и iOS и загрузить хотя бы один файл. Дополнительные 32 ГБ пространства при выполнении этих условий предоставляются бесплатно и навсегда.

Мобильное приложение «Яндекс.Диск» умеет автоматически загружать в облако сделанные на телефон фотографии и видео. Когда память аппарата подойдёт к концу, галерею можно очистить. Ничего важного не потеряется: снимки будут сохранены на Диске.

Включить автозагрузку можно в настройках приложения. Снимки и видео будут загружаться в папку «Фотокамера» — она создаётся автоматически. Способ загрузки пользователь выбирает самостоятельно: для безлимитных абонентов мобильного интернета можно включить загрузку по сотовой сети, а если трафик ограничен, то через Wi-Fi.

Файлы на «Яндекс.Диске» доступны с любого устройства, у которого есть подключение к сети. Даже если в фотоархиве тысячи снимков, отыскать нужное будет легко: «Яндекс.Диск» раскладывает фотографии по дате и месту съёмки и умеет собирать их в фотоальбомы, а любой снимок можно отредактировать во встроенном редакторе.