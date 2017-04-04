Онлайн-кинотеатр Okko обзавелся большой коллекцией голливудских блокбастеров в формате 4K HDR

Онлайн-кинотеатр Okko приобрел у Sony Pictures права на трансляцию 39 голливудских фильмов в формате 4K, 30 из которых в качестве High Dynamic Range (HDR). Среди них есть такие кинофраншизы, как «Человек-паук», «Охотники за приведениями», «Люди в черном» и кассовые блокбастеры 2016 г., сообщили CNews в Okko.

Таким образом, теперь в онлайн-кинотеатре Okko можно посмотреть большую коллекцию голливудских блокбастеров в 4K и HDR, включая недавно вышедшие хиты. До недавнего времени это были в основном документальные картины, поскольку только они в полной мере могли продемонстрировать все качественные преимущества формата.

«Okko — единственный онлайн-кинотеатр в России, в библиотеке которого на данный момент есть голливудский контент в 4K и HDR. Остальные игроки предлагают в этом формате либо неигровой контент, либо несколько художественных фильмов, среди которых нет последних голливудских релизов, — утверждает технический директор Okko Игорь Соколов. — На сегодняшний день немного компаний в мире имеют возможность транслировать голливудские фильмы в 4K и HDR. Технологии подготовки 4K- и HDR-контента, соблюдение технических требований правообладателей требуют разработки и внедрения инновационных решений и экспертизы, наработанной годами технической командой Okko».

Технология High Dynamic Range (HDR) обеспечивает расширенный динамический диапазон изображения, делая его более глубоким и достоверным. Благодаря HDR картинка на экране приобретает больше цветов и оттенков, чем в стандартном формате, отметили в компании.

Стандарт 4K (еще одно название — Ultra HD) передает изображение в реалистичном разрешении: 3840 на 2160 точек, около 8 млн пикселей. Это помогает добиться высокой четкости и ощущения «живой» картинки.

«C каждым годом количество художественных фильмов, которые снимаются в 4K, растет. В перспективе все высокобюджетные картины будут производиться в этом качестве. Okko планирует расширять свою коллекцию фильмов в 4K и HDR, дополнять ее известными голливудскими фильмами», — рассказали в онлайн-кинотеатре.

Сейчас для пользователей Okko 4K- и 4K HDR-контент доступен по транзакционной модели, стоимость одного фильма составляет 999 руб.