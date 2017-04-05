«Мегафон» предоставил услуги связи «Сигме»

Компания «Мегафон» предоставила комплекс телеком-услуг установочному центру автомобильных охранных комплексов — компании «Сигма». Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

Оператор подключил клиенту «Виртуальную АТС» и две федеральные «горячие» линии «8-800». Теперь все звонки по бесплатным номерам клиентской поддержки автоматически обрабатываются «умной» телефонией и переводятся на свободных консультантов. Также «Мегафон» обеспечил всех сотрудников «Сигмы» услугами мобильной связи в рамках корпоративного спецтарифа для выгодного внутрисетевого общения и организовал в офисе заказчика безлимитный доступ в интернет на скоростях до 150 Мбит/с.

«Мы даём возможность всем новым партнёрам убедиться в эффективности наших сервисов. К примеру, подключив “Виртуальную АТС”, первые две недели клиент пользуется услугой бесплатно и может отказаться от неё без каких-либо затрат. Услуга удобна и повышает уровень сервисного обслуживания, — рассказал Алексей Барков, директор Ростовского отделения компании «Мегафон». — Отдельно отмечу, что наши бизнес-сервисы разработаны по принципу конструктора, где одной услугой можно дополнить другую, и такой подход оптимизирует бизнес-процессы и помогает экономить. Это особенно важно для наших клиентов из сферы малого и среднего бизнеса».