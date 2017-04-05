Softline Seed Fund стал совладельцем сервиса продаж и обслуживания через мобильные мессенджеры

Softline Seed Fund, совместный фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и РВК, объявил о приобретении миноритарной доли в российском сервисе WhatsHelp.

WhatsHelp - это уникальная платформа для продаж и обслуживания клиентов через мобильные мессенджеры и социальные сети в режиме реального времени.

WhatsHelp дает возможность подключать аккаунты компании в популярных глобальных мессенджерах и социальных сетях к платформе проекта и дает возможность работать «из одного окна» с сообщениями клиентов на компьютере из браузера. Платформа позволяет принимать заказы и консультировать клиентов, управлять диалогами, вести базы контактов, отправлять персонифицированные сообщения, генерировать аналитику и отчеты.

«Мы рады, что Softline Seed Fund стал инвестором в WhatsHelp. Для нас очень важно, что нашим партнером стал не только профессиональный венчурный фонд, но и компания Softline — ведущий международный поставщик услуг и решений в сфере информационных технологий. Сейчас перед нами стоят амбициозные задачи по дальнейшему расширению бизнеса в Азии и Латинской Америке и поддержка группы компаний Softline для нас очень важна», – отметил Дмитрий Чистов, основатель и CEO WhatsHelp.

«Стратегия Фонда предполагает постоянный поиск и серьезный анализ эффективных и актуальных венчурных проектов. Компания WhatsHelp разработала конкурентоспособный, востребованный рынком сервис, который позволяет значительно улучшить коммуникации бизнеса с клиентами. Мы видим серьезный потенциал роста данного сегмента рынка, и будем принимать самое активное участие в развитии платформы», – сказала Елена Волотовская, руководитель Sftline Seed Fund.