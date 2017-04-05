«Телеком-Защита» представила IoT-решения для сельского хозяйства

Компания «Телеком-Защита» представила свои решения для отрасли сельского хозяйства, в которых применяется технология интернета вещей (IoT).

Среди решений — технология дистанционного контроля и анализа состояния зерновых культур, выращиваемых в сенажном рукаве. Специализированное программно-аппаратное решение позволяет пользователю в режиме реального времени получать точную информацию о целостности рукава и о состоянии зерна внутри него. Функционал решения позволяет задать оптимальные параметры температуры и влажности для получения хорошего урожая, а также уберечь его от хищений и грызунов, рассказали в компании.

«Телеком-Защита» также представила несколько специализированных устройств, созданных на базе беспроводной технологии передачи данных LoRa, которая работает на открытом пространстве до 30 километров, что особенно важно в загородных условиях.

Среди других IoT-решений компании для агропромышленного комплекса — система идентификации животных («Электронный пастух»), системы контроля животноводческих комплексов («Умная ферма»), тепличных помещений («Умные теплицы») и пчеловодческих хозяйств («Умный омшаник»), система раннего предупреждения дефектов сельскохозяйственного оборудования.

В «Телеком-Защите» отметили возможность объединения нескольких систем в единое комплексное решение «Т-Агро». Оно включает в себя большой набор различных инструментов интеллектуального мониторинга и контроля. С их помощью заказчик может автоматизировать все производственные процессы, связанные с выращиванием, переработкой и хранением агрокультур.

По словам Андрея Шуравина, директора Департамента развития и инноваций компании «Телеком-Защита», разработки в области интернета вещей на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений для компании, которое ориентировано на модернизацию всего агропромышленного комплекса России. «Для решения этой большой задачи нам необходимо сблизиться с представителями отрасли, которые действительно нуждаются в модернизации инфраструктуры и, что тоже немаловажно, не всегда имеют возможность знакомиться с новинками ИТ. Мы идем навстречу этому огромному рынку и внимательно прислушиваемся к насущным проблемам фермеров, агрономов, пчеловодов, производителей сельскохозяйственного оборудования. Уверен, вместе нам удастся преобразить агропромышленный комплекс, сделать его по-настоящему продуктивным, интеллектуальным и современным», — заявил он.