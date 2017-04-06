Delivery Club за год удвоил число заказов

Сервис поиска и заказа готовой еды Delivery Club (100% сервиса принадлежит Mail.Ru Group) подсчитал количество заказов, оформленных в марте: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно удвоилось. Всего в марте 2017 г. Delivery Club доставил своим клиентам более 718 тыс. заказов, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

«Пользователи Delivery Club проявили беспрецедентную активность в марте. В международный женский день количество заказов из различных ресторанов достигло рекордной отметки — 50 тыс. за сутки. В целом же по итогам месяца поток заказов вырос на 100% по сравнению с мартом 2016 г. Мы рады, что люди привыкают заказывать вкусную и разнообразную еду домой и в офис как по праздникам, так и в обычные будние и выходные дни», — отметил Андрей Лукашевич, управляющий директор Delivery Club.

Пользователи Delivery Club не только стали больше заказывать, но и охотнее начали совершать онлайн-платежи. Если в феврале 2017 г. они оплачивали онлайн каждый пятый заказ (это 19%), то в марте доля платежей, сделанных через интернет, приблизилась к половине (43%).

Delivery Club постоянно развивается: в марте сервис запустил в мобильных приложениях на Android и iOS новую опцию — подборки ресторанов, которые помогают быстро найти подходящее заведение. Именно с мобильных устройств пользователи Delivery Club делают 72% заказов.

Растет количество городов присутствия сервиса: на сегодняшний день их более 90 от Владивостока до Калининграда. Также увеличивается количество подключенных ресторанов — сейчас более 5 тыс. в разных ценовых категориях (от простых пиццерий до премиум-заведений), рассказали в компании. В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону работает собственная служба доставки Delivery Express, которая привозит еду в течение 45 минут без минимальной суммы заказа.