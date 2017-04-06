«Евросеть» представила итоги продаж за 2016 год по пассажирским перевозкам

«Евросеть» подвела итоги продаж за 2016 год в сфере пассажирских перевозок. Как рассказали CNews в компании, одним из быстрорастущих сегментов стали продажи междугородних автобусных билетов – рост на 240%. Рынок авиа и железнодорожных билетов начал постепенно выходить из зоны «турбулентности» в туристической отрасли.

По оценкам аналитиков компании, рост продаж автобусных билетов на междугородние направления в 2016 году составил 240% по отношению к предыдущему году. Средняя стоимость автобусного билета на междугородние перевозки в 2016 году составила 1200 руб. Жители России используют автобус как предпочтительный вид транспорта на междугородних рейсах, чем на направлениях дальнего пригорода. Доля междугородних перевозок составляет более 70%. Самыми популярными направлениями в 2016 году стали: Москва – Санкт-Петербург; Москва – Ростов-на-Дону; Москва – Саратов. В ТОП-3 городов международных направлений вошли Минск, Кишинев и Киев. За счет удобной локации салонов «Евросети» услуга становится все более востребованной и популярной – клиент может приобрести билет на интересующее его направление по дороге на автовокзал в любом салоне.

В сегменте продаж авиа и железнодорожных билетов со второго полугодия 2016 года ситуация стабилизировалась. Компания сохранила доходные показатели за счет повышения уровня клиентского сервиса в каждом салоне.

По оценке аналитиков компании, в 2016 году по отношению к 2015 году средняя стоимость авиабилета билета снизилась с 8300 руб. до 7800 руб. Средний чек продаваемых авиабилетов в салонах «Евросети» снизился в основном за счет введения безбагажных тарифов основными игроками на российском рынке пассажирских авиаперевозок. При этом объем бронирований по внутрироссийским направлениям в 2016 году по отношению к предыдущему году вырос на 5% и составил почти 60% от общей доли продаж авиабилетов.

Среди клиентов «Евросети» самыми популярными городами железнодорожных направлений в 2016 году по-прежнему были Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Оренбург и Самара. В 2016 году средняя стоимость одного железнодорожного билета увеличилась на 6% до 2600 руб.