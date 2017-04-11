Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен на устройствах Samsung Gear S3

Samsung объявила о том, что с 11 апреля 2017 г. владельцы устройств Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic смогут оплачивать свои покупки, используя мобильный платежный сервис Samsung Pay. Как рассказали CNews в компании, благодаря технологии Samsung MST c помощью устройства Gear S3 можно совершать оплату не только на NFC терминалах, но и там, где бесконтактные карты не поддерживаются. Для того чтобы воспользоваться сервисом, владельцам Gear S3 необходимо нажать и удерживать кнопку «НАЗАД» на корпусе устройства, выбрать карту поворотом безеля и нажать «ОПЛАТИТЬ».

Для сервиса Samsung Pay на устройстве Gear S3 имеется несколько уровней безопасности: вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен, а для совершения покупки требуется авторизация по ПИН-коду приложения Samsung Pay на Gear S3. Защиту данных Samsung Pay на Gear S3 обеспечивает встроенная система безопасности Samsung KNOX. Сервис работает на устройствах Samsung Gear S3, которые подключены к совместимому смартфону Samsung Galaxy, либо к смартфону с операционной системой Android 4.4.4 и выше.

Мобильный платежный сервис Samsung Pay был представлен в России 29 сентября 2016 года. За счет поддержки технологий NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission) он принимается к оплате буквально везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе. На данный момент сервис доступен держателям карт, выпущенных следующими банками и финансовыми организациями: Альфа-Банк, БИНБАНК, ВТБ24, МТС и МТС Банк, Банк Открытие, Райффайзенбанк, Рокетбанк, Банк Русский Стандарт, Сбербанк, Банк Тинькофф, Точка и Яндекс.Деньги. С сервисом совместимы следующие смартфоны Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только NFC), а теперь и устройства Samsung Gear S3 classic и Gear S3 frontier.

Устройства Samsung Gear S3 сочетают в себе богатый функционал и эффектный дизайн, совместимы с универсальными ремешками шириной 22 мм и доступны в двух вариантах оформления – современном frontier и элегантном classic, – за счет чего идеально подойдут под любой стиль. Gear S3 надежно защищены от воды и пыли по стандарту IP68, а также оснащены закаленным стеклом Corning Gorilla Glass SR+, которое делает экран устойчивым к трещинам и царапинам. Также Gear S3 обладают устойчивостью к высоким и низким температурам. Благодаря GPS модулю Gear S3 можно использовать без связки со смартфоном, встроенный динамик позволяет слушать музыку и осуществлять голосовые вызовы, а функция «Всегда активный экран» (Always on Display) избавляет от необходимости включать его каждый раз, когда требуется узнать время или просмотреть уведомления. Наконец, благодаря емкому аккумулятору Samsung Gear S3 способны проработать до четырех дней без подзарядки.

Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.