Qrator Labs запустил сайт инициатив по улучшению функционирования интернета

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам и обеспечении доступности интернет-ресурсов, объявила о запуске сайта инициатив по оптимизации технической составляющей интернета.

Как рассказали CNews в Qrator Labs, сайт создан для того, чтобы заинтересованные пользователи могли внести вклад в решение различных технических вопросов, касающихся развития протоколов и архитектуры интернета. Команда Qrator Labs публикует свои наработки на портале, а от пользователей ожидает обратной связи — предложений, замечаний по представленным инициативам. Участниками процесса развития инициатив могут стать технические специалисты из любой страны мира.

Сайт инициатив Qrator Labs (initiatives.qrator.net) существует в едином пространстве с сервисом глобального мониторинга сети интернет Qrator.Radar, в рамках которого идет работа по исследованию междоменной маршрутизации.

Новый проект напрямую пересекается с активностями Qrator Labs в Инженерном совете интернета (Internet Engineering Task Force, IETF), который осуществляет разработку интернет-стандартов. В частности, в рамках IETF Qrator Labs развивает 2 инициативы: обнаружения и устранения утечек маршрутов (Route Leak) в протоколе BGP (Border Gateway Protocol), а также упрощения процесса объединения операторов связи. Данные предложения представлены для обсуждения на сайте инициатив.

«Команда Qrator Labs работает над тем, чтобы сделать интернет более безопасным пространством, свободным от действий злоумышленников. Мы стремимся внести свой вклад в развитие стандартов Сети, и в рамках сайта инициатив надеемся взаимодействовать с мировыми экспертами и вместе искать решение глобальных сетевых задач, — прокомментировал запуск сайта Александр Лямин, основатель и глава Qrator Labs. — Мы будем рады, если специалисты, заинтересованные в создании долгосрочной технической стратегии интернета, помогут нам в разработке наших инициатив».