«Яндекс.Электрички» научились предупреждать об опозданиях пригородных поездов

«Яндекс.Электрички» стали показывать фактическое время прибытия и отправления пригородных поездов и предупреждать об опозданиях. Теперь пассажиры могут свериться с приложением — заранее или прямо на платформе — и скорректировать свои планы, если поезд задерживается, сообщили CNews в «Яндексе».

«Электрички редко отклоняются от расписания. Однако если это случается, пассажирам не всегда просто понять, сколько ещё ждать. Теперь можно заглянуть в “Яндекс.Электрички” и узнать, во сколько поезд был на других станциях и сильно ли опаздывает. Если пассажир очень спешит, то ему может быть удобнее добраться до нужного места другим способом — например, на автобусе или такси», — рассказал руководитель «Яндекс.Электричек» Андрей Жаринов.

Приложение следит за движением электрички, получая от РЖД данные о времени её отправления со станций на пути следования. Эти данные сравниваются с расписанием, которое обновляется ежедневно. Если электричка опаздывает, приложение предупреждает об этом. Пользователь может посмотреть, во сколько она прибыла на ту или иную станцию и с какой задержкой, рассказали в компании.

Приложение показывает данные о фактическом передвижении всех пригородных поездов на территории России за исключением Московского центрального кольца. Сейчас информация об опозданиях доступна в «Яндекс.Электричках» для Android — в приложении для iOS и на «Яндекс.Расписаниях» она появится в течение этого года. Данные о движении поездов предоставляются в рамках соглашения о сотрудничестве между «Яндексом» и РЖД.

«Яндекс.Электрички» — приложение с расписаниями электричек всех железных дорог России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Кроме приложений для Android и iOS, расписания можно смотреть на сайте rasp.yandex.ru. Ежемесячно расписанием электричек на различных сервисах Яндекса интересуется около 4 млн человек.