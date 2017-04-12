«Далена Банк» запустил новый интернет-банк для юридических лиц

«Далена Банк» предложил клиентам новую систему дистанционного банковского обслуживания IBank2. Система, разработанная компанией «Бифит», доступна как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, сообщили CNews в «Далена Банке».

В IBank2 включены все необходимые услуги для оперативной деятельности бизнеса — не только стандартные сервисы, но и индивидуальные настройки для каждого клиента. В их числе: ведение расчетных счетов, подготовка выписок, платежных поручений и требований, паспорта сделок и работа с депозитами. При этом «Клиент-Банк» интегрируется с программой «1С» и другими облачными бухгалтериями, такими как «Мое дело», «Контур Эльба» и пр.

Особое внимание «Далена Банк» и «Бифит» уделили безопасности расчетных счетов и средств на них. Среди средств информирования, защиты и проверки данных клиентам уже доступны: SMS-банкинг, IP-фильтрация, USB-токены. Кроме того, клиенты смогут воспользоваться программой детектора угроз — для противодействия вирусам и вредоносным программам. Важной особенностью системы стала ее независимость от обновления java-скриптов и стабильная работа во всех интернет-браузерах, подчеркнули в банке.

Новая система дистанционного банковского обслуживания IBank2 доступна в «Далена Банке» с апреля 2017 г. Оформить документы и подключить ее можно в любом отделении банка.

«Сотрудничество с юридическими лицами — основное направление работы банка, и наша задача — сделать его удобным и надежным. Внедрение IBank2 — важнейший шаг на этом пути, — заявила Наталья Безрукова, председатель правления «Далена Банка». — Уверены, что наши клиенты по достоинству оценят “Клиент-Банк”».