ИИ — в центре внимания стартапов-участников программы Start Path Global

Технологическая компания Mastercard отобрала пять новых проектов для участия в своей международной инициативе Start Path Global. В программу включаются инновационные стартапы, нацеленные на изменение будущего коммерции и находящиеся на поздней стадии реализации, рассказали CNews в Mastercard.

«Программа доступна для начинающих компаний, использующих качественно новый подход к банковским и платежным технологиям. Кроме того, стартап должен успешно пройти посевную стадию инвестиций или раунд “А”», — уточнили в компании.

Три из пяти стартапов-участников весенней сессии Start Path 2017 работают в области искусственного интеллекта. Они используют его, чтобы анализировать поведение потребителей, привлекать больше покупателей в магазины, обрабатывать данные по счетам и платежам, а также развивать инновации в области ритейла. Два других участника программы предложили решения, которые обеспечивают больше возможностей для взаимодействия с потребителями за счет инноваций в точках продаж.

Так, Divido — стартап из Лондона — предоставляет ритейлерам и кредитным организациям омниканальную платформу, которая позволяет клиентам оплачивать крупные покупки в рассрочку. Проект Endor из Тель-Авива — это интеллектуальная платформа, с помощью которой корпоративные пользователи могут задать прогнозный вопрос из любой области и оперативно получить точные ответы.

Кроме того, в весенней сессии Start Path 2017 участвуют такие компании, как: Regalii — работает с 30 банками и финтех-приложениями в США и Латинской Америке, предлагая пользователям инновационный способ управления финансами и контроля оплаты счетов; Fluid AI — соединяет искусственный интеллект и дополненную реальность, чтобы помочь банкам и ритейлерам в магазинах создать покупательский опыт нового поколения; NetPlusDotCom — позволяет торгово-сервисным предприятиям переходить к безналичной оплате и помогает покупателям осваивать цифровые платежи.

«Финтех-стартапы по всему миру создают цифровое будущее, — заявила Эми Нил (Amy Neale), вице-президент, Mastercard Start Path. — Они предлагают новые подходы к повышению качества покупательского опыта и расширению потребительского выбора. Наша работа с такими стартапами помогает объединить новые технологии с безопасными финансовыми системами и процессами, позволяя повысить качество обслуживания клиентов».

По данным Mastercard, с 2014 г. команда Start Path получила заявки от более 5 тыс. стартапов, отобрав из них 100 компаний из 24 стран. В результате первых четырех сессий программы 20% участников работали с Mastercard над реальными бизнес-проектами и пилотами.

Так, в Европе Mastercard сотрудничает с компанией DigiSEq, которая подключает устройства к интернету вещей. В гаджеты с технологией DigiSEq интегрируется сервис токенизации Mastercard, что позволяет оплачивать товары и услуги с помощью носимых устройств. В 2016 г. платежная система работала с финансовым сервисом Rainbird над разработкой виртуального ассистента для команды по продажам программ лояльности Mastercard. Ассистент позволяет оптимизировать процессы обмена знаниями и принятия решений. Mastercard также сотрудничает с VAT Box, которая разрабатывает технологии для возврата налогов с продаж. Кроме того, VAT Box стала официальным сервисом Mastercard по обработке возврата НДС.