Startpack выявила тренды рынка отраслевых сервисов для бизнеса

Специалисты компании Startpack, разработчика сервиса для подбора облачных продуктов, обнаружили, что при выборе облачного сервиса предприниматели обращают внимание на отраслевые продукты. В итоге компания реализовала возможность подбора решений не только по категориям, но и сферам бизнеса, сообщили CNews в Startpack.

Опыт сотрудничества Startpack со 196 интеграторами и отслеживание обсуждений сервисов в Сети привели к неочевидным выводам. Бизнес ежедневно ищет продукты для конкретной сферы деятельности, будь то розничный магазин, турфирма, строительство, ИТ-компания или редакция СМИ, рассказали в компании.

Наибольший спектр сервисов используют разработчики ПО и маркетологи, они применяют в среднем 14 веб-приложений.

По словам специалистов Startpack, из 1580 сервисов свою специализацию выделяют только 8%. Они рассчитаны на узкий сегмент бизнеса. Другие позиционируют собственные разработки как универсальные.

Чтобы упростить подбор продуктов, команда Startpack распределила их по 32 отраслям. Ожидается, что это поможет предпринимателям найти решение для специфических процессов, когда универсальные сервисы не вписываются в их требования.

Аналитики Startpack заметили, что по сравнению с западным рынком, для российских пользователей почти что нет облачных сервисов для автоматизации банков, страховых и юридических компаний, библиотек, клубов и строителей.

Узкая специализация отличает сервисы для грузоперевозок, автосервисов, общепита, медицинских центров и школ. По данным Startpack, именно им тяжелее найти новых пользователей: в продуктах слишком специфические функции, и на рынке меньше потенциальных клиентов, которым требуются такие решения, кроме того, в этих нишах уже хватает конкурентов.

Рейтинги решений по другим отраслям в Startpack включают более универсальные системы, на основе предпочтений реальных пользователей.

В ближайшее время разработчики Startpack планируют усилить влияние отраслей при подборе продуктов. Например, при изучении CRM-системы для стоматологической клиники система будет предлагать сравнить её не с универсальными продуктами, а с близкими по отрасли.