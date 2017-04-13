Experian и BioCatch объединили усилия по борьбе с кибермошенничеством в финансовой сфере

Компания Experian, игрок мирового рынка информационных услуг, и компания BioCatch, работающая в области поведенческой биометрии, объединили усилия для предотвращения онлайн-мошенничества с банковскими счетами и кредитами. В основу проекта легла платформа противодействия мошенничеству и хищению персональных данных CrossCore, сообщили CNews в Experian.

Платформа CrossCore от Experian призвана оградить клиентов финансовых организаций от попыток мошенничества при открытии новых счетов. Интеграция технологии BioCatch в платформу обеспечивает высокий уровень защиты от мошенничества, даже если злоумышленникам удалось похитить персональные данные клиентов. Важно, что при этом не создается никаких неудобств для пользователей, и процесс оформления онлайн-заявки на кредит не замедляется, подчеркнули в компании.

Программное обеспечение BioCatch, интегрированное с платформой CrossCore, анализирует взаимодействие пользователей с устройствами и сайтами, отслеживая большое количество факторов, таких как скорость набора текста или манера перемещения курсора мыши по странице. Собранная информация помогает определить, действительно ли пользователь является тем, за кого себя выдает.

Технология отличает реальных пользователей от мошенников с помощью таких параметров, как скорость заполнения заявки (мошенник знаком с процессом заполнения заявки и действует быстрее), скорость навигации (преступники, как правило, демонстрируют навыки продвинутого пользователя, обычно несвойственные добропорядочным клиентам, например, используют функциональные клавиши и сочетания клавиш) и знание персональных данных (мошенники предоставляют данные жертвы, не вдаваясь в детали, в результате чего при вводе создаются заметные противоречия).

Поведенческая биометрия особенно полезна для выявления автоматических программ, или ботов, с помощью которых мошенники подают онлайн-заявления на кредиты, используя похищенные персональные данные, которые они берут в том числе в «темном интернете». По данным аналитической компании Javelin, в США в 2015 г. жертвами мошенничества с открытием новых счетов стали более 1,5 млн человек, а общие убытки составили $2,8 млрд. В 2016 г. эти цифры выросли на 40%: порядка 6% жителей США стали жертвами хищения персональных данных, что почти на 2 млн человек больше, чем в 2015 г.

«Компании должны постоянно развиваться, чтобы не отставать от мошенников, — считает Наталия Фролова, директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ. — Платформа CrossCore предоставляет компаниям больше возможностей, они могут использовать те системы, которые им нужны в данный момент: свои собственные, системы Experian и даже сторонние. Партнерство Experian с BioCatch — еще один пример того, как добропорядочные клиенты могут предвосхищать противоправные действия, используя поведенческую биометрию в рамках стратегии предотвращения мошенничества».