Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев

Министерство культуры России и проект «Культура.РФ» объявили о разработке приложения, основанного на технологии дополненной реальности. Мобильное приложение Artefact — это интерактивный гид по выставкам, который даст аудитории новый опыт взаимодействия с произведениями искусства в экспозиции, а всем российским музеям предоставит возможность самостоятельно добавлять контент, который будет преобразован в формат AR (augmented reality).

Технология дополненной реальности и система распознавания изображений, используемая в новом приложении, позволяет человеку моментально получить информацию о заинтересовавшей его картине. Для этого достаточно навести камеру мобильного устройства на произведение искусства, после чего на экране появится не только его название, но и интерактивные метки, при помощи которых музей расскажет посетителю об экспонате в деталях.

Если экспонат прошел реставрацию, приложение покажет его состояние до и в процессе реставрации с использованием технологии дополненной реальности. Также ARTEFACT покажет расположенные неподалеку музеи и выставки, если они используют такую же технологию.

Вадим Ваньков, советник Министра культуры Российской Федерации, отметил: «Создавая Artefact, мы старались решить две задачи. Первая — предоставить посетителям музеев новый интересный способ взаимодействия с экспонатами. В этом смысле AR — идеальная среда, ведь в ней можно показать то, что недоступно в реальности: утерянные фрагменты, вид объекта до реставрации. Достаточно просто навести камеру смартфона на объект — вам не понадобятся QR-коды и номера, хотя их приложение тоже поддерживает. Вторая задача — создать продукт, полезный для многих российских музеев. Artefact — это не просто приложение, это платформенное решение, которое позволит принять участие в проекте не только крупным музеям, но и региональным учреждениям. Многие музеи заинтересованы в использовании новых технологий, но у них для этого пока недостаточно опыта, ресурсов и финансирования. Мы хотим предоставить всем российским музеям универсальный и доступный инструмент для коммуникации с аудиторией».

Название проекта Artefact является производным от слов art и fact, при этом включает аббревиатуру AR, от augmented reality (дополненная реальность). Проект Artefact разрабатывался и тестировался в течение года; прототипом послужило приложение «Искусство реставрации», разработанное совместно с Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени Грабаря.

На данный момент в приложении доступны экспонаты, прошедшие реставрацию в Центре Грабаря. Технология дополненной реальности уже прошла проверку на выставках в парке «Сокольники», в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых и Нижегородском государственном художественном музее.

Уже этим летом в приложении появятся выставки Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, однако к участию в проекте приглашены все российские музеи. Artefact можно использовать и вне стен музея: приложение распознает картину, даже если она напечатана на открытке или постере.

До 15 апреля любой посетитель парка «Музеон» в Москве сможет использовать приложение ARTEFACT на бесплатной фотовыставке «Искусство реставрации. Веера», организованной Центром Грабаря и музеем «Останкино».

Приложение Artefact уже доступно для загрузки в магазинах приложений Apple Store и Google Play.