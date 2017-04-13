SIM-карта СwSim расширила географию до 190 стран

TapMobile One объявила о том, что с апреля 2017 года SIM-карта CwSim работает в 190 странах мира без роуминга и привязки к одному оператору. Ранее компания TapMobile One заявляла о присутствии в 140 странах мира.

Расширение географии - плановый шаг к глобальному покрытию, который стал возможным благодаря заключению партнерских соглашений с локальными операторами в новых и текущих регионах работы. Так, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Гонконг, Сингапур, Япония, Австралия, Малайзия, Южная Корея, Лаос) CwSim будет подключаться к ведущему региональному оператору China Unicom по безроуминговой модели.

Также компания анонсировала ряд улучшений в работе CwSim и значимое снижении тарифов на услуги подключения к интернету. Теперь пользователям доступна покупка и оплата трафика за мегабайты, а уже приобретенные пакеты интернета после выезда из страны остаются активными в течении всего срока действия.

Заметное снижение тарифов произошло в 60% стран, в которых работает CwSim. Если говорить про уровень цен после снижения, то например, в Европейском Союзе, в среднем, цена за гигабайт составят около 8 евро.

«Мы прикладываем максимум усилий к тому, чтобы наши клиенты оценили все преимущества решений компании, - подчеркивает Ярослав Свинцов, основатель TapMobile One. Для этого мы не только работаем над технологической составляющей продуктов компании, но и постоянно обсуждаем с локальными операторами улучшение условий предоставление услуг выхода в интернет для наших пользователей. Пример таких изменений - новые тарифы и география с China Unicom».

СwSim без роуминга и оператора с управлением в приложении разработана компаниями TapMobile One и ComfortWay. В разработке реализован стандарт подключения к операторам по воздуху, принятый ассоциацией GSM в 2016 году и этот стандарт исключает роуминговые модели предоставления услуг связи в путешествиях.

Компания TapMobile One основана в 2017 году и специализируется на создании конвергентных продуктов и решений в телекоме. Новые OEM подходы и бизнес-модели в мобильной связи реализованы компанией на PaaS TM ONE, которая объединяет мобильных операторов, сервис-партнеров и абонентов.