В Тульской области запущен сервис «Азбука ЖКХ»

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области объявило о запуске нового информационного сервиса «Азбука ЖКХ» (or71.ru/azbuka) на портале «Открытый регион». Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в редакцию CNews.

Сервис поможет тулякам узнать больше об основах работы сферы ЖКХ в простой форме с понятными объяснениями. «Азбука ЖКХ» состоит из 9 разделов, таких как: «Способы управления многоквартирным домом», «Способы экономии семейного бюджета», «Капитальный ремонт общего имущества» и других.

«Многие вопросы сферы ЖКХ сложны для восприятия и кажутся малопонятными. Задача нашего нового сервиса — дать на них ответы жителям в удобном формате. Объяснить права и обязанности потребителей коммунальных услуг без сложных формулировок и терминов, — рассказал Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области. — Это онлайн-справочник, к которому всегда можно обратиться в бытовой ситуации. Например, уточнить зону ответственности управляющей организации в том или ином вопросе».

Сервис основан на учебнике «Азбука для потребителей услуг ЖКХ», разработанном ведущими экспертами Минстроя России, Фонда содействия реформированию ЖКХ, партии «Единая Россия» и федерального образовательного проекта «Школа грамотного потребителя».