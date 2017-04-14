Free-Kassa автоматизировала выплаты на кошельки WebMoney, Qiwi, «Яндекс.Деньги»

Система приема платежей Free-Kassa автоматизировала выплаты на электронные кошельки. Теперь средства, получаемые партнерами сервиса за предоставляемые товары и услуги, автоматически будут выводиться в системы WebMoney, Qiwi, «Яндекс.Деньги». Средства перечисляются моментально, сообщили CNews в компании Free-Kassa.

Данная опция по умолчанию будет доступна всем новым пользователям системы приема платежей Free-Kassa. Интернет-предпринимателям, уже работающим с сервисом, необходимо обратиться в службу поддержки, чтобы получить функцию автоматических выплат на электронные кошельки.

В целом Free-Kassa позволяет владельцам интернет-магазинов оперативно организовать прием средств от покупателей самыми различными способами: карты MasterCard/Visa, банковские/денежные переводы, платежные терминалы, интернет-банкинг, SMS, электронные платежные системы.

«Данное нововведение — это показатель того, что мы стараемся идти навстречу пожеланиям наших клиентов. Мы неоднократно сталкивались с таким предложением. И вот функция нашла свое воплощение. Сейчас мы запустили опросы в социальных сетях, которые помогут нам лучше разобраться в потребностях пользователей», — рассказал Виталий Лавров, директор по развитию компании Free-Kassa.