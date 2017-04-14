Orange Business Services создал онлайн-примерочные для Melon Fashion Group

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о завершении проекта создания онлайн-примерочных для трех брендов Melon Fashion Group — Zarina, Love Republic и befree. Инновационный подход к моделированию и примеркам помог качественно оптимизировать работу дизайнеров, исключить лишние логистические расходы и моментально принимать решения о замене материалов или кроя, исключая возможный брак изделий, сообщили CNews в Orange Business Services.

Головной офис Melon Fashion Group находится в Санкт-Петербурге, а производственные мощности сосредоточены в 10 странах. Раньше одним из способов оценки качества изделия была очная оценка — пересылка пробного экземпляра с фабрики обратно дизайнерам, что занимало несколько недель и могло откладывать запуск массового производства.

Изначально в ходе оптимизации систем связи между подразделениями в России и Китае Melon Fashion Group запланировала онлайн-примерочные самостоятельно. Перед компанией стояла задача создания собственной системы ВКС с соответствующей поддержкой и качеством сервиса. Специалистам Melon Fashion Group удалось организовать просмотр изделий в режиме точка-точка, а это значило, что дизайнерам всех трех брендов нужно было собираться вместе в головном офисе.

Альтернативу такому подходу предложил Orange Business Services. Вместе с каналами передачи данных специалисты Orange также предложили воспользоваться сервисом «Виртуальной комнаты». Данная услуга видеоконференцсвязи не требует наличия какого-либо оборудования на стороне заказчика, а также позволяет подключаться к конференции с любого устройства, в том числе мобильного, и просматривать результаты «примерки» даже после завершения онлайн-сессии.

Для того чтобы дизайнеры могли в полной мере оценить качество пробных изделий, в офисах компании были установлены терминалы со специальными камерами высокого разрешения, поддерживающими 25-кратное оптическое увеличение. Это позволяет легко различить даже самые мелкие детали изделий — вплоть до качества исполнения швов и состояния тканей (поверхность, стыковка принтов и так далее). В результате дизайнеры всех трех брендов получили возможность вести примерку пробных изделий в Китае, находясь при этом в Санкт-Петербурге или в любой другой точке мира, используя планшеты и смартфоны. В частности, в ближайшее время также планируется подключение к сервису онлайн-примерочных московских представительств брендов группы.

«Сервис онлайн-примерочных помог нам качественно перестроить процесс создания коллекций. Несмотря на расстояние в тысячи километров, примерки проходят регулярно, и в режиме онлайн обсуждаются модели одежды, — рассказал Алексей Морозов, ИТ-директор Melon Fashion Group. — Экспертиза наших партнеров позволила не создавать собственный видеосервер, а использовать готовое облачное решение. Мы видим позитивные результаты и планируем продолжить внедрение продуктов, способных оптимизировать операционные процессы и экономить средства».

«Наше сотрудничество с Melon Fashion Group демонстрирует, насколько эффективными могут быть современные облачные сервисы, и как новые цифровые решения могут стать частью производственного процесса, — подчеркнул Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services. — В дополнение к этому текущие курсы валют и экономическая ситуация делает подобные предложения еще более привлекательными для российских заказчиков, избавляя их от потребности покупать дорогостоящее оборудование и содержать штат ИТ-специалистов для его поддержки».