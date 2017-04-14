«Яндекс» расширил функциональность «Аудиторий»

В «Яндекс.Аудиториях» — сервисе, где рекламодатели могут создать сегмент для более эффективного таргетирования своей кампании — появилась расширенная статистика. Она дает новые возможности для оценки выбранной аудитории, рассказали CNews в «Яндексе».

Помимо распределения по полу, возрасту, городу и типу устройств, теперь здесь можно посмотреть, насколько пользователи сегмента похожи между собой, узнать, чем они интересуются и какой у них образ жизни.

Кроме того, в сервисе расширились возможности интеграции с «Яндекс.Метрикой»: теперь рекламодатели смогут оценить, сколько пользователей сегмента посещали сайт и достигали определенных целей.

Степень схожести пользователей между собой показывает, насколько похожи друг на друга пользователи вашего сегмента по характеристикам и поведению. Чем однороднее сегмент, тем более эффективно на нем может работать look-alike, указали в компании.

«На закладке “Интересы и категории” можно посмотреть, к каким темам пользователи из вашего сегмента проявляют бо́льший интерес, чем другие пользователи в интернете. И насколько чаще представители определенного образа жизни — например, домохозяйки или автомобилисты — встречаются в вашем сегменте, чем в Сети в целом», — отметили в «Яндексе».

Привязка к данными «Метрики» позволит узнавать, сколько пользователей сегмента были на сайте и достигали заданных целей за последние 90 дней. При этом система проанализирует схожесть пользователей сегмента и посетителей сайта, достигших нужной цели. Это поможет понять, насколько сегмент удачен для таргетинга. Например, если пользователи сегмента похожи на посетителей с конверсией, реклама может оказаться эффективной — скорее всего, они тоже будут достигать цели, пояснили в компании.