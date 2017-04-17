Компания Huawei обнародовала отчет по результатам исследования «Глобальный индекс сетевого взаимодействия Huawei — 2017» (индекс Global Connectivity (GCI)), которое проводится четвертый год подряд и позволяет оценить прогресс крупнейших стран мира в области перехода на цифровые технологии. Согласно исследованию, в высокоразвитых странах, опирающихся на цифровые технологии, важным фактором роста становятся инвестиции в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и применение этих технологий. В то же время страны, в которых развитие цифровых технологий только начинается, также стремятся ускорить рост с помощью стратегических инвестиций в наиболее перспективные направления ИКТ в надежде на то, что они позволят быстрее стать полноправными участниками мирового цифрового сообщества. Но, несмотря на все усилия, разрыв между развитыми и развивающимися в цифровом отношении странами продолжает расти, рассказали CNews в Huawei.

Согласно результатам исследования, в 2017 г. глобальное движение к цифровой экономике набирает скорость. Всемирный индекс GCI увеличился на четыре процентных пункта с 2015 г. В отчете наглядно демонстрируется, как ИКТ становятся двигателем экономического роста. Из 50 стран, включенных в отчет, 16 уже добились успехов в сфере цифровых технологий и считаются лидерами в этой области. 21 страна уверенно встала на этот путь и формирует группу со средним уровнем преобразований, а оставшиеся 13 можно отнести к новичкам. Такое деление исследуемых стран на категории позволяет лучше оценить прогресс каждой из них, пояснили в компании.

Страны-передовики (со средним ВВП на душу населения $50 тыс.) имеют самые развитые экономики. В этих странах число пользователей цифровых технологий и уровень их знаний постоянно растут, а большие данные и интернет вещей широко внедряются в различных областях производства и общественной жизни. Страны со средним уровнем развития (с ВВП на душу населения в среднем $15 тыс.) стремятся увеличить спрос на ИКТ, чтобы их внедрение стало еще шире. Страны-новички (со средним ВВП $3 тыс. на человека) находятся на ранних стадиях масштабного развертывания инфраструктуры ИКТ.

При этом авторы отчета хотят обратить внимание тех, кто отвечает за экономическое планирование и развитие своих национальных экономик, на усиление цифрового неравенства, то есть на увеличивающийся разрыв между этим тремя группами.



Экономическая карта 50 стран мира (позиция в цветовых кластерах определяется индексом GCI и показателем ВВП на душу населения)

«Изучив динамику индекса GCI за три года, мы видим, что неравенство усиливается. Перед нами ИТ-версия того, что в социологии известно, как “эффект Матфея”, когда богатые богатеют, а бедные становятся еще беднее. Предполагается, что изначально более привилегированные группы или отдельные личности не только чаще добиваются успеха, но и лучше используют свое первоначальное стартовое преимущество, чтобы всё сильнее отрываться от конкурентов. Политики должны понять, что растущее цифровое неравенство будет влиять на все сектора экономики и сегменты общества. Если правительство какой-либо страны не сможет поддерживать устойчивый экономический рост, оно столкнется с трудностями в решении базовых вопросов: как накормить население, обеспечить его образованием и рабочими местами», — говорится в отчете Huawei.

Передовики добились роста индекса GCI на 4,7 пунктов с 2015 г. по 2017 г. за счет облачных сервисов, больших данных и интернета вещей. Страны со средним уровнем развития цифровых технологий продемонстрировали рост на 4,5 пункта. Новички отстали еще сильнее, увеличив свой средний показатель индекса GCI всего на 2,4 пункта.

Ключевые индикаторы, для которых неравенство между группами стран наиболее очевидно — это охват пользователей сетями мобильной широкополосной связи, число ИТ-специалистов на душу населения, инвестиции в ИКТ по отношению к ВВП, число загруженных на душу населения приложений, а также количество установленных баз интернета вещей. Как уточнили в компании, что повышение индекса GCI на 1 пункт эквивалентно: увеличению конкурентоспособности на 2,1%, увеличению числа национальных инноваций на 2,2% и увеличению производительности на 2,3%.

В отчете по индексу GCI за 2017 г. отмечается, что взаимосвязь между инвестициями в ИКТ и ростом ВВП признается сегодня и органами государственной власти, и представителями большого бизнеса многих стран. Авторы отчета пришли к выводу, что увеличение капиталовложений в инфраструктуру ИКТ на 10% каждый год с 2017 г. по 2025 г. может дать многократно умноженный прирост в других областях. Как сказано в документе, каждый дополнительный доллар инвестиций в инфраструктуру ИКТ может окупиться $3 прироста в ВВП уже сегодня, приростом на $3,70 в 2020 г. и на $5 в 2025 г.

«Чтобы экономика любой страны, которая делает первые шаги на пути цифровой перестройки, оставалась конкурентоспособной, приоритет должен отдаваться развитию инфраструктуры ИКТ, особенно широкополосных сетей, а также применению облачных сервисов. В то же время, те государства, которые уже добились существенных успехов и хотят в полной мере воспользоваться полученными преимуществами, должны сделать ставку на облачные технологии, чтобы запустить цепную реакцию преобразований в таких сферах, как больше данные и интернет вещей», — заключил Кевин Чжан (Kevin Zhang), президент по корпоративному маркетингу Huawei.

Об исследовании

По информации Huawei, Индекс Global Connectivity составляется на основе 40 уникальных показателей, отражающих степень развития и влияния пяти основных технологических «факторов роста»: развертывание сетей широкополосной связи, функционирование центров обработки данных, применение облачных сервисов, работа с большими данными и развитие интернета вещей (IoT). Инвестиции в эти пять ключевых технологий позволяют странам проводить цифровую трансформацию своих экономик. На 50 стран, прошедших оценку по шкале Индекса GCI в 2017 г., приходится 90% мирового ВВП. В этих государствах проживает 78% населения Земли.